Susanna Griso confirma la ruptura con su pareja ante las cámaras de su programa

Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público', ha roto con su novio tras más de dos años de relación. Todos los medios de la crónica social se han hecho eco de la noticia, incluido el matinal que la comunicadora conduce y que provocaba que Griso viviera una situación complicada ya que, tal y como ella misma ha comentado en infinidad de ocasiones, no le gusta estar en el foco mediático por temas del 'corazón'. No obstante, la periodista hacía una excepción y ofrecía a sus compañeros sus primeras declaraciones con las que confirmaba la ruptura y exponía cómo se encontraba.

«Qué incómodo es ver mi vida publicada en el BOE del 'corazón', ¡qué necesidad tengo de eso'», comenzaba diciendo en tono irónico al ser preguntada por Gema López por la ruptura. «Me ha dicho Alberto (el director): '¿te preguntamos en el arranque o al final?' Y yo he dicho: 'no me preguntéis porque no pienso contestar en ningún momento», señalaba Susanna Griso antes de sincerarse ante las cámaras de 'Espejo Público'.

«No tengo nada que esconder. Es verdad, confirmo la noticia, nos separamos con relación buenísima y con el deseo de ser los mejores amigos posibles. Y es verdad que llevamos unos meses separados», declaraba Susanna Griso en el matinal de Antena 3. «Yo es que nunca pensé que mi noviazgo sería materia del papel 'couché'. No me acostumbro, lo llevo fatal», reconocía la comunicadora. «No sabéis lo incómoda que me siento en este momento», confesaba la presentadora a sus compañeros de 'Espejo Público' por estar hablando de su vida privada.

Entonces, Gema López le preguntó por cómo se encontraba y la presentadora fue sincera. «Estoy bien, la verdad que sí», afirmaba rotunda ante las cámaras de Antena 3 que también apuntaba que sería posible que los vieran «juntos» porque se querían «muchísimo». Para finalizar, Susanna Griso ante la pregunta de si había perdido las ganas de enamorarse fue tajante: «Eso no se pierde nunca».