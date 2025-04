Suplantan la identidad de Lolita Flores en las redes sociales

El Norte Viernes, 25 de abril 2025, 18:04 Comenta Compartir

Lolita Flores ha denunciado, a través de su cuenta de Instagram, que su nombre ha sido utilizado para promocionar un supuesto tratamiento 'milagroso' contra los dolores articulares asociados a la edad, como la artrosis y la artritis.

«Hola, soy Lolita Flores y estoy en un taxi por Madrid, pero me llaman para decirme que estoy anunciando un spray para la artrosis o la artritis. Es mentira. Yo no tengo Tik Tok. Lo único que yo digo es en Instagram y, a veces, en Facebook. Nada más, no tengo más redes, así que todo lo que veáis que yo anuncio fuera de Instagram es totalmente mentira. Gracias. Es que ya más burofax no puedo mandar. Gracias, buenos días», sentenció la cantante en el clip, el cual iba acompañado de una breve descripción: «Hasta las narices de que utilicen mi imagen y mi voz, ya basta, solo tengo Instagram y Facebook, ya está bien».

Los delincuentes difundieron anuncios falsos en diversas plataformas digitales, como TikTok, asegurando que ella recomendaba dicho producto. Por su parte, Lolita se enteró de lo que estaba ocurriendo por terceras personas, quienes le comentaron que habían visto dicha publicidad, motivo por el cual, visiblemente indignada, decidió alzar su voz.

Este caso se suma a una larga lista de famosos que también han sido víctimas de este tipo de fraude en las redes sociales. De hecho, figuras como Pablo Motos, Alberto Chicote, Susanna Griso o Sonsoles Ónega, también denunciaron haber sido víctimas de este delito. «Cuando nosotros lo denunciamos, parece que cae en saco roto porque estas campañas se repiten periódicamente. Me ha pasado en muchísimas ocasiones con cremas, con criptomonedas, incluso con compras de casas en el extranjero», confesó Griso el pasado diciembre.

A pesar de todo, la cantante ha decidido no acudir a la comisaría para interponer una denuncia formal. Además, fuentes cercanas a la artista comentaron que «Lolita estaría encantada de recomendar un producto como ese, siempre y cuando le paguen su correspondiente caché como estrella publicitaria», no sin antes asegurarse que sea una marca reconocida y certificada.