La suegra de Selena Gomez se atrinchera en el baño, tras sufrir un robo Sandra Levin, madre del productor Benny Blanco, llamó a la policía cuando dos ladrones entraron por la puerta trasera de su casa

El Norte Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:50

Benny Blanco, esposo de Selena Gómez, desde hace dos meses, se ha llevado un gran susto ya que su madre, Sandra Levin, tuvo que llamar a la policía tras darse cuenta de que unos ladrones enmascarados habían entrado en su casa, una flamante vivienda en el barrio 'Studio City', según ha informado NBC4.

Sandra subió corriendo las escaleras de su dúplex y se encerró en el baño para salvaguardar su vida el pasado lunes, 24 de noviembre, por la noche (alrededor de las 21:30 horas). El Departamento de Policía de Los Ángeles informó al medio que la dueña de la casa se asomó por la puerta del baño tras oír a los sospechosos, dos intrusos vestidos de oscuro que habían entrado por la puerta trasera, subir las escaleras. Igualmente, han asegurado que los ladrones se sorprendieron de que hubiera alguien en la casa, por lo que «entraron en pánico y decidieron salir corriendo».

Aunque su presencia activó la alarma, se fueron antes de que llegara la policía. El mismo medio estadounidense ha publicado varias fotografías de dichos agentes en el lugar de los hechos, donde se puede apreciar cómo de rota quedó la puerta corredera de cristal por la que entraron los ladrones. Afortunadamente, la madre de Benny Blanco, que está divorciada y vive sola en la casa asaltada, no sufrió ningún daño y todo quedó en un susto que, esperan, no vuelva a repetirse.