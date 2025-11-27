El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Selena Gómez y Benny Blanco, en una imagen de archivo. EFE

La suegra de Selena Gomez se atrinchera en el baño, tras sufrir un robo

Sandra Levin, madre del productor Benny Blanco, llamó a la policía cuando dos ladrones entraron por la puerta trasera de su casa

El Norte

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

Benny Blanco, esposo de Selena Gómez, desde hace dos meses, se ha llevado un gran susto ya que su madre, Sandra Levin, tuvo que llamar a la policía tras darse cuenta de que unos ladrones enmascarados habían entrado en su casa, una flamante vivienda en el barrio 'Studio City', según ha informado NBC4.

Sandra subió corriendo las escaleras de su dúplex y se encerró en el baño para salvaguardar su vida el pasado lunes, 24 de noviembre, por la noche (alrededor de las 21:30 horas). El Departamento de Policía de Los Ángeles informó al medio que la dueña de la casa se asomó por la puerta del baño tras oír a los sospechosos, dos intrusos vestidos de oscuro que habían entrado por la puerta trasera, subir las escaleras. Igualmente, han asegurado que los ladrones se sorprendieron de que hubiera alguien en la casa, por lo que «entraron en pánico y decidieron salir corriendo».

Aunque su presencia activó la alarma, se fueron antes de que llegara la policía. El mismo medio estadounidense ha publicado varias fotografías de dichos agentes en el lugar de los hechos, donde se puede apreciar cómo de rota quedó la puerta corredera de cristal por la que entraron los ladrones. Afortunadamente, la madre de Benny Blanco, que está divorciada y vive sola en la casa asaltada, no sufrió ningún daño y todo quedó en un susto que, esperan, no vuelva a repetirse.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  2. 2 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  3. 3 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  4. 4

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  5. 5

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles
  6. 6 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  7. 7

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  8. 8 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  9. 9 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  10. 10

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La suegra de Selena Gomez se atrinchera en el baño, tras sufrir un robo

La suegra de Selena Gomez se atrinchera en el baño, tras sufrir un robo