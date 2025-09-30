Sorprendente confesión de Carmen Maura en 'El Hormiguero'

El Norte Martes, 30 de septiembre 2025, 11:05 Comenta Compartir

Carmen Maura acudía ayer, 29 de septiembre, a 'El Hormiguero' para promocionar la 'Vieja Loca', película de terror y suspense dirigida por Martín Mauregui y producida por Juan Antonio Bayona, que se estrena en cines el 10 de octubre.

La cuatro veces ganadora del Goya sorprendía con un nuevo look «Me he hecho mayor oficialmente», bromeaba la invitada, dejando a todos alucinados al confesar que acaba de cumplir 80 años el 15 de septiembre. «¡Qué dices! Es increíble», manifestaban Trancas y Barrancas. Pero la madrileña ya le ha encontrado muchas ventajas a convertirse octogenaria. «No me he sentido ancianita hasta ahora, a los 70 no noté nada. Empiezo a notar que falla la energía, pero además de tomármelo bien y cuidarme, sobre todo puedes hacer y decir lo que te de la gana. Es que me da igual. Nunca he tenido muchas ambiciones como actriz, pero es que ya, nulas. Y eso que ahora tengo tres papelones fantásticos para estrenar».

Por eso a nivel laboral tampoco le da miedo. «Nunca lo he sentido, nunca he estado en el paro», reveló. Puedo hacer de antipática, buena, mala… He hecho de todo. Y muchas veces he sustituido a la perfecta. No podía Fulanita y me llamaban a mi porque era capaz de hacer cualquier cosa. Pongo toda mi alma, a mi esto se me da bien».

Más trabajo que nunca

Sin embargo, según Carmen Maura no tiene mérito, «pues es la única cosa que hago muy bien». Ni he sido una madre y una esposa perfecta, ni cocino de puta madre, ni plancho genial… La limpieza sí se me da muy bien, igual que ser actriz. Son las dos únicas cosas que hago bien», se sinceraba ante Pablo Motos.

Sobre el edadismo en el mundo de la interpretación, Maura puso en evidencia que son pocas. «Y si necesitan una persona muy mayor medianamente graciosa y que lo haga bien, me llaman a mi», comentó. Como resultado, y aunque admite que siempre ha tenido mucho curro es que «ahora es incluso agobiante». «Estoy pensando en retirarme», revelaba de forma inesperada. «En cuanto lo digo, ves lo que pasa… Pero es que estoy bastante cansada. Voy a ver si hago papeles más chiquitines, es que soy super protagonista en los tres proyectos».

«Aprovecha, gózatelo», la animaba el de Requena. «¡Que no tengo nada que aprovechar! Que eso se pierde ya. Ahora me encanta mi película que voy a estrenar, se llama 'Vieja Loca'», apostillaba con picardía y humor. Una historia para los espectadores a los que les guste el terror, como adelantó la protagonista en 'El Hormiguero'. «Yo me lo pasé muy bien haciéndola, pero no puedo verla. Me divertí como si estuviera en Disneylandia, porque soy la mala. Más que la mala. Ahora voy a Sitges como actriz de terror, me encanta. Nunca me lo hubiera imaginado».