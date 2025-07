Sophie de Edimburgo y su opinión sobre ser 'el arma secreta' de la Familia Real Británica

El Norte Viernes, 18 de julio 2025, 19:13 Comenta Compartir

De los pocos miembros activos que se encuentran en la Casa Real Británica, destaca Sophie Rhys-Jones, esposa del Príncipe Eduardo y que fue calificada como la nuera favorita de la Reina Isabel, y por supuesto del Duque de Edimburgo. Además, junto al Príncipe Eduardo fue un sólido apoyo para la Corona que ha continuado en el reinado de Carlos III, que confía en ellos profundamente.

Tanto confía Carlos III en su cuñada que su agenda oficial es cada vez más amplia y relevante. De este modo, viajó a Bosnia en nombre de Rey de Reino Unido para conmemorar el 30 aniversario de la masacre de Srebrenica. Con motivo de este viaje, concedió una entrevista a The Mirror donde habló sobre el apodo que le han puesto, sobre el título de Duquesa de Edimburgo que llegó a ella en 2023 como consorte, o sobre el papel que juega como miembro de la Casa Real Británica.

Sophie Rhys-Jones se convirtió en Su Alteza Real la Condesa de Wessex al casarse con el Príncipe Eduardo en 1999. El Condado de Wessex pasó a manos de su hijo James después de que en 2023 el Rey Carlos III concediera el Ducado de Edimburgo a su hermano Eduardo, siguiendo así los deseos de su padre, el Príncipe Felipe, que prometió a su hijo menor que el título que le acompañó durante más de 70 años sería para él cuando muriera. Eso sí, Carlos III se lo concedió a su hermano de forma vitalicia, por lo que a la muerte del Príncipe Eduardo, la dignidad volverá a la Corona.

«Fue un reto enorme, ya que no mucha gente de la población actual lo recordará, pero la Reina fue Duquesa de Edimburgo durante los primeros años de su matrimonio con mi suegro». Se refiere a entre 1947 y 1952, es decir, entre su boda y su subida al trono, cuando Isabel y Felipe eran conocidos como los Edimburgo y efectivamente, ella usaba un título que cuando se convirtió en Reina dejó de utilizar. «Para mí, fue muy emotivo asumir su lugar como Duquesa de Edimburgo. Fue un momento muy importante», añadió.

'El arma secreta'

La Duquesa de Edimburgo fue preguntada por el hecho de que haya sido calificada como 'el arma secreta de la Familia Real', ante lo que contestó que le «gusta pasar desapercibida. Está muy bien ser un arma secreta, pero si nadie lo sabe, quizás sea demasiado secreto. Supongo que debería tomármelo como un cumplido ambiguo. No me veo en una posición de primera línea per se, aunque admito que hay menos miembros de la familia que trabajan últimamente, así que supongo que cada vez soy menos secreta. ¡Me pregunto cómo me describirán la próxima vez!», comentó.

Lo cierto es que Carlos III confía en Sophie como lo hacía Isabel II, y también lo hace el Príncipe Guillermo. La Duquesa de Edimburgo va a estar ahí para lo que haga falta: «Mi rol y el de mi esposo es apoyar al Rey, como lo fue apoyar a la Reina, y tenemos suerte porque podemos no estar en el centro de atención, lo que nos da la flexibilidad de explorar nuestros propios intereses. Estamos ahí para apoyar y eso continuará».