Sofía Suescun y Kiko Jiménez, a punto de sufrir una tragedia Ambos publican la primera foto juntos después del 'confinamiento', y lo hacen para comunicar una mala noticia

El revuelo causado por la presunta infidelidad de Sofía Suescun con Juan Faro provocó que la influencer y su pareja, Kiko Jiménez, decidieran esconderse en su domicilio sin salir. Pero finalmente han abandonado su hogar, e incluso han publicado su primera foto juntos después del 'confinamiento' voluntario que han vivido.

El humor de la pareja había cambiado porque Sofía y Kiko tomaron una decisión: abandonar España. Y la imagen que han publicado es, precisamente, cuando ambos se desplazaban hasta el aeropuerto en su intención de «desconectar» del ruido mediático. Su destino era Tailandia, un viaje que les iba a servir para «desconectar y reconectar», apuntaba él, y que iban a hacer con un grupo de desconocidos. «Conocer gente nueva me va a venir muy bien».

De camino, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han compartido esa primera y esperada foto. «Looks de aeropuerto», comenta la de Pamplona junto a la imagen en la que se les puede ver reflejados en un cristal, cuanto todavía desconocían que su viaje no iba a poder ser.

La primera foto que Sofía y Kiko publican después de su confinamiento en casa. Instagram

Al parecer, sus planes se han truncado de manera inesperada. Una noticia de lo más amarga que ha comunicado la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' a través de su perfil oficial de Instagram. «Malas noticias o quizá las mejores de mi vida», comienza expresando la creadora de contenido junto a una fotografía en la que se les puede ver en la puerta de embarque, hablando con un ingeniero.

«Después de varios retrasos inspeccionando el avión que íbamos a coger, han decidido cancelar el vuelo por riesgo de accidente», comunica la hermana de Cristian Suescun, que, en lugar de centrarse en lo negativo, después de saber que su vuelo ha quedado cancelado, se siente afortunada de no haber cogido un avión con fallos técnicos. «El destino (o más bien un ingeniero), ha decidido que hoy no era el día de morir», ha comentado el colaborador de 'Fiesta'.

