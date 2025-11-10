El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sofía Cristo. Europa Press

Sofía Cristo asegura que su madre «respira» tras no aparecer en las memorias del emétiro

Ha llamado especialmente la atención que Bárbara Rey no aparezca en el libro

El Norte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:40

La memorias del Rey Juan Carlos I en Francia ha provocado un tsunami informativo po lo que allí recoge desde su trayectoria como monarca en España, hasta su opinión acerca de la Reina Letizia, su relación con la Reina Sofía y con su hijo, el Rey Felipe VI, al que ha tachado de «insensible».

En ellas también habla de su relación extramatrimonial con Corinna Larsen, denominándola como un error en su vida, pero sin embargo no menciona a Bárbara Rey en sus páginas, lo que ha llamado especialmente la atención.

«Si te digo algo va a arder Troya», contestaba la vedette esta semana ante las cámaras de Europa Press al ser preguntada por ello. Este fin de semana, ha sido Sofía Cristo la que se ha pronunciado al respecto y lo cierto es que ha mostrado indiferencia absoluta.

La dj ha asegurado que su madre «está tranquila» tras no aparecer en las memorias del emérito y ha confesado que «no me interesa ese tema». Lo que sí que ha querido dejar claro es que está «muy orgullosa» de Bárbara tras su paso por 'Bailando con las estrellas'.

