Silvia Alonso condena la masacre de Gaza, en su visita a 'La Revuelta' La actriz salmantina considera necesario «encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad, porque hay un genocidio, y frente a la barbarie»

La actriz Silvia Alonso, pareja de David Broncano, acudía este miércoles a 'La Revuelta' acompañada por junto a Megan Montaner y Félix Gómez, sus compañeros de reparto en la serie 'La caza. Irati', y ha pedido la palabra al final de la entrevista para dirigirse al público con un llamamiento: «Deberíamos encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad, que hay un genocidio, y frente a la barbarie», ha manifestado la intérprete salmantina.

No es la primera vez, ni será la última, que los invitados de 'La Revuelta' hacen alusión a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. En el primer programa de la temporada, Kiti Mánver ya envió su apoyo a la flotilla que lleva ayuda humanitaria, y en esta ocasión ha sido Silvia Alonso quien ha aprovechado el momento para lanzar un alegato claro y contundente. La actriz ha comenzado recordando el acto celebrado en la Puerta del Sol de Madrid, en el que más de 300 artistas leyeron «los nombres de los niños y niñas palestinos asesinados por Israel. A las siete de la tarde íbamos por los niños de 4 años», ha lamentado.

Aunque las cifras oficiales rondan los 18.500, la actriz ha recordado que «se estima que sean muchos más» y que, «si te paras a pensar en esas cifras, es atroz». Motivo por el cual ha reclamado que se acerquen las posturas al respecto, porque «debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas». En ese sentido, la actriz considera necesario «encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad, porque hay un genocidio, y frente a la barbarie». Tanto sus compañeros Megan Montaner y Félix Gómez como el presentador David Broncano y el público del programa han apoyado sus palabras con una prolongada ovación.