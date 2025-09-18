El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Félix Gómez, Megan Montaner y Silvia Alonso, en 'La Revuelta'. RTVE

Silvia Alonso condena la masacre de Gaza, en su visita a 'La Revuelta'

La actriz salmantina considera necesario «encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad, porque hay un genocidio, y frente a la barbarie»

El Norte

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:29

La actriz Silvia Alonso, pareja de David Broncano, acudía este miércoles a 'La Revuelta' acompañada por junto a Megan Montaner y Félix Gómez, sus compañeros de reparto en la serie 'La caza. Irati', y ha pedido la palabra al final de la entrevista para dirigirse al público con un llamamiento: «Deberíamos encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad, que hay un genocidio, y frente a la barbarie», ha manifestado la intérprete salmantina.

No es la primera vez, ni será la última, que los invitados de 'La Revuelta' hacen alusión a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. En el primer programa de la temporada, Kiti Mánver ya envió su apoyo a la flotilla que lleva ayuda humanitaria, y en esta ocasión ha sido Silvia Alonso quien ha aprovechado el momento para lanzar un alegato claro y contundente. La actriz ha comenzado recordando el acto celebrado en la Puerta del Sol de Madrid, en el que más de 300 artistas leyeron «los nombres de los niños y niñas palestinos asesinados por Israel. A las siete de la tarde íbamos por los niños de 4 años», ha lamentado.

Aunque las cifras oficiales rondan los 18.500, la actriz ha recordado que «se estima que sean muchos más» y que, «si te paras a pensar en esas cifras, es atroz». Motivo por el cual ha reclamado que se acerquen las posturas al respecto, porque «debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas». En ese sentido, la actriz considera necesario «encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad, porque hay un genocidio, y frente a la barbarie». Tanto sus compañeros Megan Montaner y Félix Gómez como el presentador David Broncano y el público del programa han apoyado sus palabras con una prolongada ovación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  3. 3

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  4. 4

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  5. 5 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  6. 6

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  7. 7

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  8. 8 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  9. 9

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  10. 10

    Un nuevo corte en la VA-20 obliga a dar un rodeo de 1,6 kilómetros para salir del Río Hortega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Silvia Alonso condena la masacre de Gaza, en su visita a 'La Revuelta'

Silvia Alonso condena la masacre de Gaza, en su visita a &#039;La Revuelta&#039;