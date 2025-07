Sheila Casas sonríe al preguntarle por los motivos de su ruptura con Escassi La hermana de Mario Casas ha comentado que la causa de su separación «Está bastante clara, de verdad. Es bastante fácil y creo que ahora están intentando como manchar mi imagen y no entiendo el por qué»

El Norte Lunes, 14 de julio 2025, 12:54

Sheila Casas ha decidido evitar las polémicas tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Después de unos días de desconexión, ha comentado que se encuentra «muy bien, la verdad, fenomenal, muy muy bien». Sobre su ruptura con el jinete:

«Es que yo ya me río de todo. Me parece todo bastante absurdo» añadía sobre el supuesto episodio de celos que protagonizó en la fiesta tras la final de 'Supervivientes'. En cuanto a si fue ella la que tomó la decisión de poner punto y final a su relación, Sheila seguía optando por la sonrisa a modo de respuesta sin aportar claridad a los constantes rumores. «Yo creo que está bastante claro, de verdad, chicos. O sea, es bastante fácil y creo que ahora están intentando como manchar mi imagen y no entiendo el por qué», dejaba claro ante las cámaras de Europa Press.

Sin lugar a dudas, estos días de descanso en familia le han venido muy bien a Sheila que ha logrado recuperar la sonrisa que había perdido por los constantes rumores que han rodeado su ruptura y que se han acrecentado aún más tras la última entrevista de María José Suárez en 'De Viernes' donde aseguraba que su ex pareja, Álvaro Muñoz Escassi: «No tiene escrúpulos».