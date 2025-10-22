Sergio Peris-Mencheta no recoge el premio de 'Cris Contra el Cáncer' por estar enfermo Marta Solaz, mujer de actor, lo recibió en su nombre y aclaró que su marido no pudo acudir al acto por estar «resfriado»

El Norte Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:58

El actor Sergio Peris-Mencheta, a quien le detectaron LAMD, leucemia aguda mielodisplásica, en enero del año 2024, ha sido uno de los galardonados en los premios 'Vida', promovidos por la asociación Cris Contra el Cáncer. A la gala que se ha celebrado en los Cines Capitol de Madrid, han acudido más de 600 personas. «Un reconocimiento al compromiso y la iniciativa de ciudadanos, pacientes, familias, empresas, colegios y personalidades del periodismo, la cultura y el deporte, entre otros representantes de la sociedad civil, que han donado su tiempo y esfuerzo a favor de la investigación contra el cáncer».

Por todo ello, Sergio debía subirse al escenario para recoger su premio, pero ahora hemos sabido que no pudo asistir al acto por estar enfermo. En su lugar, acudió su mujer, Marta Solaz, uno de sus mayores apoyos durante todo su tratamiento. «Sergio no ha podido venir porque está malito. Al último momento quería venir aquí pero no le he dejado, está tosiendo, tiene un resfriado y, ya sabéis cómo es esto, tiene que cuidarse mucho. Es muy bonito para él recibir un premio que se llama 'Vida'. Después, sobre todo, del trasplante, esta palabra es muy importante para él», comenzó a decir Solaz de su parte.

Explicaciones en Instagram

«Nosotros hemos estado viviendo en Estados Unidos y la enfermedad le pilló allí pero, desde el inicio empezó a recibir el calorcito de la asociación Cris Contra el Cáncer, siempre lleva su gorra puesta a todos lados. Ahora que estamos en España viviendo de nuevo, la asociación está siendo su lugar de refugio y está muy agradecido por este reconocimiento», ha concluido. Marta también ha apuntado que, además de por mostrarse agradecido, Sergio quería estar presente en un noche tan especial «para conocer en persona a Daniel Guerrero», padre de Isabel Guerrero, la niña de 12 años que falleció de un rabdomiosarcoma en el cráneo a mediados del pasado mes de agosto.

En su cuenta de Instagram, el propio Peris-Mencheta se pronunció sobre su ausencia: «Hoy no pude recoger el premio VIDA de la asociación Cris Contra el Cáncer en el cine Capitol y fue Marta Solaz quien lo recogió en mi nombre. Gracias por el reconocimiento. Emocionado. Gracias gracias gracias… por los acompañantes: médicos, familiares, enfermeros… Gracias a la fundación por existir para seguir investigando… Gracias al HOSPITAL DE LA PAZ por sostenerme estos meses… Gracias, Martita, por tu agarrarme la mano», ha escrito en su muro, tras publicar también una fotografía de las pruebas del covid y de la gripe que él mismo se había hecho en casa.

