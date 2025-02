Selena Gomez habla del escándalo de Karla Sofía Gascón

El Norte Martes, 11 de febrero 2025, 13:40 Comenta Compartir

Karla Sofía Gascón, de 52 años, ha sido eliminada de la promoción de 'Emilia Pérez' y su nombre se ha quitado incluso de los carteles, aunque tras las palabras de su compañera Zoe Saldaña y el director, Jacques Audiard, faltaba por conocer la opinión de Selena Gomez.

La actriz y cantante fue una de las víctimas de los ataques de Karla Sofía Gascón en redes sociales. Entre aquellos tuits criticando e insultando a diversos colectivos, también llamaba a Selena Gomez «rata rica que se hace la pobre desgraciada». Y, encima, solo unos meses antes de comenzar a rodar 'Emilia Pérez'. Por eso se esperaba con curiosidad la reacción de la actriz y cantante, de 32 años. «Se ha roto algo de la magia, pero escojo seguir estando orgullosa de lo que he hecho. Me siento agradecida y vivo sin arrepentimiento», ha confesado este domingo durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. «Volvería a hacer esta película otra vez si pudiera», añadía. Sin embargo, es evidente que este revés al filme, que era de los favoritos en la carrera al Oscar, ha desanimado a las tres actrices y al director.

Zoe Saldaña

Zoe Saldaña fue firme cuando hizo referencia a lo ocurrido: «No tengo tolerancia para ningún tipo de retórica negativa hacia ningún grupo». Sin embargo, dejó caer su sorpresa ante este desarrollo de los acontecimientos por la «experiencia» que ella tuvo con «cada uno de los que formaron parte» del proyecto. Admitió, además, que le daba mucha pena que las cosas hubieran cambiado tan repentinamente. Hace poco más de un mes Karla Sofía Gascón se subía al escenario de los Globos de Oro para recoger el premio en nombre del equipo de 'Emilia Pérez', y lo hacía con un mensaje de ánimo para el colectivo trans. «Soy quien soy, no quien tú quieres que sea», comentó.

Durante una entrevista con 'CNN en español', Karla Sofía Gascón aseguró que no reconocía el mensaje contra Selena Gomez y que no era suyo. «No es mío, por supuesto. Yo jamás he dicho nada de mi compañera», alegaba. Una declaraciones muy criticadas por su director, que decía que la actriz estaba en un enfoque «autodestructivo» en el que él no podía interferir. «No entiendo por qué sigue, ¿por qué se hace daño a sí misma? No lo entiendo, también está dañando a personas muy cercanas a ella. Pienso en Zoe y Selena», confesó a 'Deadline' Jacques Audiard.

Este desarrollo de los acontecimientos también ha hecho que Karla Sofía Gascón no acudiera a los premios Goya aunque la mayoría de las preguntas en la alfombra roja eran sobre ella. La actriz se encontraba en León, tal y como ha desvelado 'RTVE', donde se hizo una foto con una fan. A cientos de kilómetros, las opiniones acerca de lo ocurrido con sus tuits variaban de una a otra persona. «Me parece un castigo muy bestia», confesaba Anabel Alonso a los micros de 'Europa Press'. Por su parte, Aitana Sánchez-Gijón declaraba: «Su trabajo sigue siendo tan bueno como lo era antes. Ha recibido una oleada desmedida y destructora».