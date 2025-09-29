El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Selena Gómez con Benny Blanco, el día de su boda. Redes Sociales

Selena Gómez se casa con el productor musical Benny Blanco

Taylor Swift, Ed Sheeran y Paris Hilton, entre los 170 invitados que acudieron a la boda

El Norte

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:57

Selena Gómez se ha casado con su novio, el productor musical Benny Blanco, en una ceremonia repleta de estrellas en el sur de California el sábado.

La actriz y cantante estadounidense publicó una presentación de diapositivas de fotos y videos en Instagram de la boda, mostrando a Gómez, de 33 años, con un vestido de novia y a Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, con un esmoquin, y a la pareja en una variedad de poses cariñosas. La publicación tiene como título «9.27.25» entre dos corazones emoji blancos, y Blanco comenta: «Mi esposa en la vida real».

La ceremonia se celebró en Hope Ranch, en el condado de Santa Bárbara, a unas 90 millas al noroeste de Los Ángeles, según la revista Vogue. Entre los 170 invitados se encontraban la superestrella pop estadounidense Taylor Swift, así como el cantautor británico Ed Sheeran, la socialité Paris Hilton y los coprotagonistas de Gomez en 'Only Murders', Steve Martin y Martin Short.

La pareja de alto perfil hizo pública su relación en diciembre de 2023 y se comprometieron un año después, según Vogue.

Blanco, de 37 años, colaboró ​​en la producción de algunos de los mayores éxitos de Gomez, incluyendo los sencillos de 2015 'Same Old Love' y 'Kill Em with Kindness'. El dúo lanzó un álbum colaborativo, 'I Said I Love You First', en marzo.

