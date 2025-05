Salvador Sobral habla de su trasplante de corazón: «Soy un poco fruto de una reencarnación»

El Norte Viernes, 23 de mayo 2025, 12:07 Comenta Compartir

Salvador Sobral conquistaba para Portugal su primer triunfo en el Festival de Eurovisión, hace ocho años, con su inolvidable canción 'Amar Pelos Dois', un tema escrito por su hermana Luisa. De hecho, al recoger el micrófono de cristal, el cantante y músico lanzaba un firme alegato. «Music is not fireworks. Music is feeling, so let's try to change this and bring music back». («La música no son fuegos artificiales. Es sentimiento, así que intentemos cambiar esto y recuperar la música»). Un mes después de esa victoria, el intérprete luso se sometía a un trasplante de corazón.

Sobral acudió este jueves 22 de mayo a 'La Revuelta' junto a Sílvia Pérez Cruz, para promocionar su disco conjunto 'Silvia & Salvador', en el que interpretan a dos voces once canciones creadas ex profeso por compositores como Jorge Drexler, Lau Noah o Silvia Sobral, hermana de Salvador. Dos voces únicas y de una sensibilidad sin igual. «Salvador tiene conciencia de estar vivo, celebra las cosas buenas y, de repente, se emociona», contaba la cantante catalana, lo cual consideran «una virtud y un defecto».

Durante su entrevista con Broncano, los artistas echaron la vista atrás para comentar cómo surgió la colaboración. «Yo la admiraba desde que la vi cantar por primera vez en 2011, cuando estudiaba música en Barcelona y fumaba porros. Vi en ella todo lo que quería ser en mi carrera», confesaba Sobral. Pérez Cruz se lo encontró en Lisboa, cantando en un club de jazz. «Me regaló un disco y ahí nació una amistad enorme».

Lucha por sobrevivir

A raíz de relatar, con mucho humor, su lucha por sobrevivir a la enfermedad cardiaca que sufría desde los 20 años, David Broncano y los invitados se pusieron a hablar sobre renacer. Pero Sobral cree que ya ha tenido suficiente. «Soy un poco fruto de una reencarnación, pero mi cuerpo está tan jodido que ya no me da para otra». Pero al escuchar a Pérez Cruz explicar la teoría de Parménides sobre el Ser como esfera, el artista se lo pensaba mejor. «Me gustaría ser alcalde en un pueblo de Galicia: se lo pasan bien, comen bien, la barriguita de la buena vida», bromeó.

El dolor no puede ser indiferente.



Broncano quiso saber cómo se encuentra actualmente de su enfermedad, a lo que el invitado confirmó que «hace poco me hicieron una prueba y está todo bien». Por su experiencia, puso sobre la mesa «la importancia de que todos los que tengamos una enfermedad crónica tengamos muy claro toda la medicación que nos tenemos que tomar, pero sin obsesionarse», decía.

Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz ponían el broche de oro a 'La Revuelta' con su exquisita interpretación de 'El corazón por delante', tema compuesto por Jorge Drexler.