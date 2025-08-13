Sale a la luz el motivo de los despectivos comentarios del Príncipe Andrés hacia Kate Middleton Un historiador desvela un nuevo capítulo de la difícil relación del Duque de York con la Familia Real británica

El Norte Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:28

El historiador Andrew Lownie, autor del libro 'The Rise and Fall of the House of York', biografía no autorizada del Príncipe Andrés, ha desvelado el supuesto motivo que llevó a éste a hacer unos desagradables comentarios sobre Kate Middleton.

Al parecer, siempre según Lownie y como recoge Bekia, los insultos y comentarios groseros del Duque de York hacia Kate Middleton nacieron de un profundo sentimiento de celos hacia la Princesa de Gales, vista la figura clave para la estabilidad de la monarquía.

Esos desagradables comentarios no solo sorprendieron a su familia sino que también provocó que el Príncipe Guillermo empezara a distanciarse definitivamente de su tío. Lownie destaca que, mientras otros miembros de la Casa Real, incluyendo al Rey Carlos III y la princesa Ana, trabajan unidos para mantener la cohesión de la familia, Andrés había defraudado a todos.

Desde hace unos años, la relación entre Andrés y Guillermo es nula, marcada por la desconfianza y los enfrentamientos, que se hicieron más evidentes a raíz de las polémicas vinculadas a la amistad del Duque con Jeffrey Epstein y sus acusaciones judiciales. Lownie señala que, cuando Guillermo ascienda al trono, tiene la intención de expulsar a Andrés y a su exesposa Sarah Ferguson de Royal Lodge, la residencia de la familia en Windsor.

Arrogante y egoísta

El libro de Lownie no deja en buen lugar a Andrés, a quien retrata como una persona arrogante, egoísta y con comportamientos cuestionables, incluyendo su grosería hacia el personal de palacio y decisiones impropias en la esfera pública. Estos detalles son parte de un retrato exhaustivo construido tras cuatro años de investigación y cientos de entrevistas.

La publicación ha reavivado el debate sobre el papel que el Príncipe Andrés puede mantener en la monarquía y la presión sobre el Rey Carlos III para oficializar su distanciamiento. Expertos en la Casa Real advierten que este libro podría sellar definitivamente el destino mediático e institucional del Duque de York, cuestionando la posibilidad de que vuelva a desempeñar un papel oficial dentro de la familia.

