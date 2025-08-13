El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
El Príncipe Andrés junto al Rey Carlos III. Bekia

Sale a la luz el motivo de los despectivos comentarios del Príncipe Andrés hacia Kate Middleton

Un historiador desvela un nuevo capítulo de la difícil relación del Duque de York con la Familia Real británica

El Norte

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:28

El historiador Andrew Lownie, autor del libro 'The Rise and Fall of the House of York', biografía no autorizada del Príncipe Andrés, ha desvelado el supuesto motivo que llevó a éste a hacer unos desagradables comentarios sobre Kate Middleton.

Al parecer, siempre según Lownie y como recoge Bekia, los insultos y comentarios groseros del Duque de York hacia Kate Middleton nacieron de un profundo sentimiento de celos hacia la Princesa de Gales, vista la figura clave para la estabilidad de la monarquía.

Esos desagradables comentarios no solo sorprendieron a su familia sino que también provocó que el Príncipe Guillermo empezara a distanciarse definitivamente de su tío. Lownie destaca que, mientras otros miembros de la Casa Real, incluyendo al Rey Carlos III y la princesa Ana, trabajan unidos para mantener la cohesión de la familia, Andrés había defraudado a todos.

Desde hace unos años, la relación entre Andrés y Guillermo es nula, marcada por la desconfianza y los enfrentamientos, que se hicieron más evidentes a raíz de las polémicas vinculadas a la amistad del Duque con Jeffrey Epstein y sus acusaciones judiciales. Lownie señala que, cuando Guillermo ascienda al trono, tiene la intención de expulsar a Andrés y a su exesposa Sarah Ferguson de Royal Lodge, la residencia de la familia en Windsor.

Arrogante y egoísta

El libro de Lownie no deja en buen lugar a Andrés, a quien retrata como una persona arrogante, egoísta y con comportamientos cuestionables, incluyendo su grosería hacia el personal de palacio y decisiones impropias en la esfera pública. Estos detalles son parte de un retrato exhaustivo construido tras cuatro años de investigación y cientos de entrevistas.

La publicación ha reavivado el debate sobre el papel que el Príncipe Andrés puede mantener en la monarquía y la presión sobre el Rey Carlos III para oficializar su distanciamiento. Expertos en la Casa Real advierten que este libro podría sellar definitivamente el destino mediático e institucional del Duque de York, cuestionando la posibilidad de que vuelva a desempeñar un papel oficial dentro de la familia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  2. 2

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  3. 3

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  4. 4

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  5. 5 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  6. 6 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  7. 7

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  8. 8

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  9. 9

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  10. 10

    Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sale a la luz el motivo de los despectivos comentarios del Príncipe Andrés hacia Kate Middleton

Sale a la luz el motivo de los despectivos comentarios del Príncipe Andrés hacia Kate Middleton