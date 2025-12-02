El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ruth Lorenzo sorprende con su interpertación de 'Don't Break My' en OT25

Las redes han estallado de entusiasmo ante la arriesgada combinación que la artista ha presentado a la gala

Ruth Lorenzo ha vuelto a convertirse esta noche en uno de los nombres protagonistas de 'Operación Triunfo 2025'. La cantante ha subido al escenario de la gala 11 para interpretar su último single, Don't Break My Heart, en una actuación que ha combinado poderío vocal, emoción y una cuidada puesta en escena. Vestida de rojo pasión, Lorenzo ha ofrecido una performance intensa, muy celebrada por el público presente en el plató y por los seguidores del programa en redes sociales.

Su regreso al escenario venía precedido por la visita que realizó horas antes a la Academia, donde ha protagonizado una conversación con los concursantes que rápidamente se ha vuelto viral. Sus declaraciones sobre el funcionamiento real del streaming, las dificultades económicas de los artistas y la precariedad de la industria musical no han tardado en circular por X y TikTok, generando un intenso debate entre fans, músicos y profesionales del sector.

