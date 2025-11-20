Ruby Rose acusa a Sydney Sweeney de «arruinar» el biopic 'Christy' La actriz australiana llegó a llamarla «cretina» y a responsabilizarla de la escasa recaudación que ha obtenido en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos

El Norte Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:41 Comenta Compartir

'Christy', el biopic en el que Sydney Sweeney se transformó físicamente para meterse en la piel de la célebre boxeadora Christy Martin, no solo ha pinchado en taquilla, sino que ha desatado una guerra abierta después de que Ruby Rose cargara con una contundencia insólita contra la protagonista de 'Euphoria'.

La película, que se estrenó el pasado 7 de noviembre, apenas recaudó 1,3 millones de dólares en su primer fin de semana y se presentaba como el proyecto más personal de Sweeney. La intérprete apostó por llevar al cine la historia real de Martin, conocida como 'la hija del minero', figura fundamental en el ascenso del boxeo femenino y superviviente de un intento de asesinato por parte de su entonces marido y entrenador, Jim Martin.

Por su parte, Ruby Rose, la actriz australiana, conocida por 'Orange Is the New Black', sorprendió a todos publicando un durísimo mensaje en Threads donde responsabilizaba a Sweeney del fracaso del filme. Según explicó, ella misma estuvo vinculada al proyecto en una etapa anterior, cuando el guion mantenía una fuerte conexión con la comunidad LGTBI.

«El guion original de Christy era increíble. Iba a interpretar a Cherry. Todos conocíamos bien el material original. Muchos de nosotros éramos gays», escribió Rose, remarcando que la identidad de Martin, una deportista lesbiana, era para ella parte fundamental del relato.

Sin embargo, lo más polémico llegó después. La actriz cargó no solo contra el enfoque final de la película, sino también contra la figura pública de Sweeney, insinuando incoherencias entre el mensaje del film y las supuestas convicciones de su protagonista. «Que su agente de relaciones públicas hable del fracaso y diga que ella lo hizo por 'la gente'... ninguna de esa 'gente' quiere ver a alguien que los odia, pavoneándose y fingiendo ser como nosotros», escribió, en referencia a informaciones recientes que apuntaban a que Sweeney se habría registrado en 2024 como votante del Partido Republicano.

Y remató con una frase que ha dado la vuelta a todas las redacciones del mundo: «Eres una cretina y has arruinado la película, punto. Christy se merecía algo mejor».

Silencio de Sweeney

Mientras todo estos sucedía, Sweeney optaba por no responder directamente al ataque. En su lugar, compartió un post en Instagram defendiendo la película y al director, David Michôd, acompañado de imágenes del rodaje y de su convivencia con la propia Christy Martin durante la promoción.

«Estoy profundamente orgullosa de esta película. Orgullosa del film que David hizo. Orgullosa de la historia que contamos. Orgullosa de representar a alguien tan fuerte y resiliente como Christy Martin. Esta experiencia ha sido uno de los mayores honores de mi vida», escribió.

Por su parte, Christy Martin, la mujer cuya vida inspira la película, salió a respaldar públicamente a Sweeney con un mensaje muy claro. «En los últimos días he visto a algunas personas atacar a mi amiga Sydney Sweeney. Syd no solo trabajó duro por esta película, trabajó duro por mí. Por mi historia. Por tantas otras personas que sufren en silencio. Así que quiero dejar claro quién es Syd: ella es mi amiga y aliada», escribió la exboxeadora en sus redes.

Temas

Instagram