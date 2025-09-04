Rodolfo Sancho se defiende de las acusaciones de Nilson Domínguez El actor ha acudido al Juzgado de Instrucción número 7 en Fuerteventura, para negar que él intentara comprar el testimonio del testigo venezolano en el marco del juicio por el asesinato de Edwin Arrieta

El Norte Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:05

Rodolfo Sancho ha acudido este miércoles al Juzgado de Instrucción número 7 de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, debido a la demanda que presentó hace unos meses Nilson Domínguez, el testigo venezolano que acusó a la defensa de Daniel Sancho, hijo del actor, de intentar comprar su testimonio en el marco del juicio por el asesinato de Edwin Arrieta, por el que el joven fue condenado a cadena perpetua en Tailandia.

El actor ha declarado a las 11.00 horas, una hora después de que Domínguez hiciera lo propio, ratificando su denuncia ante el magistrado por vía telemática. Tras la cita con la justicia, el intérprete «no ha querido responder a las preguntas del abogado» de la acusación particular, según informa Lecturas. No obstante, sí ha subrayado que se ha sentido «engañado» al haber creído en promesas que nunca llegaron. Según su versión, quedó a la espera de unas declaraciones a favor de su hijo que finalmente nunca llegaron.

El hijo de Sancho Gracia ha limitado a dar sus respuestas y su versión de los hechos ante el magistrado de instrucción, siguiendo su línea de guardar silencio. Su estrategia está clara: busca medir sus palabras al dedillo para que la situación no se vuelva en su contra. Y si para ello debe callar, se acoge a su decisión.

Rodolfo Sancho Vs Nilson Domínguez

El enfrentamiento entre Rodolfo Sancho y Nilson Domínguez se remonta al verano de 2024, fecha en la que tuvo lugar el juicio contra Daniel Sancho, que terminó con una condena de cadena perpetua. Nilson iba a declarar a favor del español, pues había sufrido presuntos abusos por parte de Arrieta, pero no se presentó en la Corte de Koh Samui. Poco después, denunció públicamente que Sancho y su defensa habían intentado «dirigir» su declaración y le habían hecho llegar dinero como «agradecimiento« por su colaboración.

La versión de Sancho, sin embargo, es distinta: asegura que Nilson quiso aprovecharse de él y que le hicieron llegar 1400 dólares para cubrir los gastos de su traslado a Tailandia, algo que no se produjo. Sin embargo, él nunca devolvió ese dinero. Su defensa afirmó que «es indiscutible el engaño y estafa continuada» y apuntaron que «el único objetivo» de Nilson era «el ánimo de lucro».