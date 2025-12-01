Rodolfo Sancho anuncia su nuevo proyecto

El Norte Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:39 Comenta Compartir

Daniel Sancho se convertía en noticia hace justo un mes por su misteriosa reaparición en redes sociales, mientras cumple cadena perpetua en la prisión de Surat Thani desde hace casi año y medio tras ser declarado culpable del asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta, y mientras espera que la Justicia tailandesa se pronuncie sobre el recurso de apelación que interpuso hace meses su abogado Marcos García Montes.

A pesar de encontrarse en régimen de aislamiento en la que está considerada una de las prisiones más peligrosas de Tailandia, el hijo de Rodolfo Sancho se las 'ingenió' para compartir en su cuenta de Instagram un vídeo de unas jóvenes rezando en una ceremonia tradicional como muestra de homenaje y respeto a la madre del rey de Tailandia, la reina Sirikit, cuatro días después de su muerte.

Un golpe de efecto con el que además, según 'El programa de Ana Rosa', buscaría convertirse en noticia con la intención de «reactivar mediáticamente» su caso en España -donde apenas se ha hablado de él en los últimos tiempos- para que se agilicen los procesos judiciales y 'presionar' a través de la prensa española a la Justicia tailandesa para que se pronuncie sobre su recurso de apelación.

Al margen de este movimiento de Daniel, su padre, Rodolfo Sancho, está volcado en el trabajo y, después de semanas alejado del foco mediático, este fin de semana ha reaparecido por todo lo alto. El actor ha sido uno de los protagonistas del 'Atresplayer Day' que Atresplayer ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria para presentar sus principales novedades y reforzar su papel como la plataforma española líder y que más producción local estrena, donde ha presentado su nuevo proyecto: «Un thriller lleno de emoción y suspense» que protagonizará junto a Toni Acosta y que, como ha revelado emocionado, empezará a rodar «el 14 de enero, que es mi cumpleaños».

«Estoy en racha», ha comentado con una sonrisa en esta cita en la que, a pesar de no pasar por el photocall para atender a la prensa como sí han hecho los rostros más populares de Atresmedia, como Roberto Leal, Jorge Fernández, o Gloria Serra, sí se ha dejado ver de lo más relajado y divertido charlando con algunos compañeros de profesión como Luis Fernández.