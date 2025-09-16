Ricardo Darín, en 'La Revuelta': «Está muy bien exigir, es lo que deberíamos hacer todos los ciudadanos» El actor argentino junto con Andrea Pietra han acudido al programa de David Broncano para promocionar la obra que interpretan 'Escenas de la vida conyugal'

Ricardo Darín acudía, una vez más a 'La Revuelta', aunque en esta ocasión no lo hacía solo, sino que iba acompañado de su compañera Andrea Pietra en la obra de teatro 'Escenas de la vida conyugal', que representan en varias ciudades españolas a lo largo de este otoño.

Como es habitual, el público no tardó demasiado en pedir sus entradas, aunque se trataba de «una demanda conflictiva» y no ha podido confirmar que pueda verse satisfecha, el actor no ha dudado en mostrar su apoyo a la gente: «Está muy bien que exijan, es lo que tendríamos que hacer todos los ciudadanos, teniendo en cuenta los impuestos que pagamos», ha manifestado Darín, medio en serio medio en broma.

'Escenas de una vida conyugal'

Ricardo Darín y Andrea Pietra son Juan y Marina en la obra escrita por Ingmar Bergman y dirigida por Norma Aleandro, 'Escenas de una vida conyugal', en la que se narran, a lo largo de siete escenas, los momentos claves de la relación amorosa de una pareja a lo largo de los años. Y el amor romántico ha sido, precisamente, uno de los temas de conversación a su paso por La Revuelta, ya que los intérpretes han revivido sus historias de amor recordando con todo detalle cómo conocieron a sus respectivas parejas. En el caso de la actriz, ha recordado que su marido, el empresario y productor Daniel Grinbank, se fijó en ella por sus apariciones en televisión, fue invitándola a los eventos y conciertos que organizaba, incluido el de The Rolling Stones en Buenos Aires, y terminaron conociéndose, aunque tardaron varios meses en enamorarse: «le conocía todo el país menos yo y eso le gustó un poco», comentaba la actriz.

Por su parte, Ricardo Darín ha rememorado con todo lujo de detalles cómo se enamoró a primera vista de Florencia, su mujer. «Recuerdo el primer momento, el día, la hora y el lugar exacto», aseguraba el actor, y así lo ha precisado: en una pizzería entre las calles Corrientes y Talcahuano de Buenos Aires. Allí la vio pasar «entre las vidrieras, hicimos contacto visual» y no dudó en abandonar a sus amigos en la mesa para salir a la calle con ella, incapaz de articular palabra más allá de una invitación: «¿Bailamos?», le preguntó «haciendo uso de la creatividad que me caracteriza». Una sola palabra le bastó para conquistarla ya que «nos reímos un poco» y al día siguiente volvieron a encontrarse. «A ella le causó gracia, fue un buen acercamiento», celebraba Darín.