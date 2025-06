'La Revuelta' aclara el lío del supuesto concierto de Estopa cancelado

El Norte Viernes, 20 de junio 2025, 14:07 Comenta Compartir

'La Revuelta' había organizado un concierto de Estopa en Callao, muy cerca del Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba, según difundieron algunos medios. Sin embargo, el programa de David Broncano ha tenido que cancelar los planes, como anunciaron este jueves 19 de junio, horas antes de la emisión de la entrega en cuestión.

«Nos da pena comunicar que, aunque no era un concierto de Estopa ni se iba a cortar ninguna calle como se contó ayer en algunos medios, la dimensión que ha tomado todo a raíz de que se publicase esa información incorrecta nos obliga a cancelar lo que estábamos preparando para hoy en la Gran Vía y la plaza de Callao», empezaba desmintiendo el comunicado publicado en el antiguo Twitter.

De acuerdo al mensaje, «llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero ahora mismo nos dicen que no sería seguro hacerlo y aunque no os lo creáis, somos gente responsable», finalizaba, prometiendo ampliar la información durante la emisión de la entrega de la noche.

Iba a ser buen jaleo lo de Callao 😇#LaRevuelta pic.twitter.com/xxi8gSpVuw — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 19, 2025

Así, tras recibir a Lara Álvarez, se descubría lo que verdaderamente tenían preparado: la solicitud de la declaración de la renta de una espectadora en directo y una celebración posterior porque le salió a devolver. Como parte de la sección de Jorge Ponce, el colaborador fue el encargado de explicar el malentendido «¿Qué iba a pasar ahora si no nos hubieran jodido? Que cuando yo he dicho 'vámonos todos a la calle', nos íbamos a salir todos a la calle, también las 300 personas del público».

«Qué disgusto tengo… Estamos tristes con esto», comentaba Broncano, por su parte. El presentador leía el titular que lo había generado todo, donde se anunciaba que «'La Revuelta' hará un gran concierto de Estopa cortando el centro de Madrid para cerrar su primera temporada». «Todo falso», aseveró el jienense.

Petición de la policía

«Hubiera estado guapísimo… Pues no va a pasar. Primero que era falso, no íbamos a hacer eso. Segundo, a nosotros nos gusta hacer las cosas por sorpresa. Entonces íbamos a salirnos todos hacia la plaza de Callao, pero claro, la propia policía para hacer esa movida nos pidió que no filtráramos la notica porque es un lugar público. Nos comentaron que 'La Revuelta' y Estopa son dos elementos que a la gente le gusta mucho y se puede liar, así que por favor no contéis nada. A estas personas se les dijo que por favor la policía no quería que se supiera nada. Se lo pasaron por los cojones, lo han publicado», continuó detallando Ponce.

Un coro de niños sorprende a Estopa cantando COMO CAMARÓN



Teníamos esto previsto para lo de Callao y evidentemente había que enseñarlo porque es genial. #LaRevuelta pic.twitter.com/7ItcYYcUBT — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 19, 2025

«Tampoco esto es grave, solo nos ha jodido una movida. Es una pena porque llevábamos mucho tiempo preparándolo, pero tampoco es que sea gran cosa. En realidad ellos, como periodistas, si se enteran y lo quieren publicar, lo pueden publicar. Para mi, lo grave y lo que ha desencadenado que no se pueda hacer es que los datos que pone ahí de que se iba a hacer un gran concierto… A veces en periodismo los matices son importantes. No era verdad que se iba a hacer un concierto, era mentira que se iba a cortar el centro de Madrid, y que era el final de temporada», opinaba Broncano.

«Si la gente escucha 'un gran concierto de Estopa', al igual hay gente de Albacete que se coge un autobús y se viene para acá. Nos dijeron que estaban preparados para una cosa pequeña, pero no para 10.000 personas», razonó el presentador.

Jorge Ponce revelaba que los cuerpos de seguridad, a las 12 de la noche del día anterior, les comentaron que no veían seguro y que no podían preparar un dispositivo, en vista de las miles de personas que se podían congregar con un concierto gratuito del dúo catalán como reclamo. Sin embargo, ni siquiera se trataba de un recital de Estopa, «era una cosa sencilla», adelantaba. Se trataba de un coro de niños sorprendiendo a los hermanos Muñoz cantando 'Como Camarón'.

Aunque finalmente, intentaban quitarle hierro al asunto, expresando que no había mala intención por parte de los medios que lo publicaron. «Pasa muchas veces, buscando un titular para que la gente haga 'clickbait'… Lo nuestro es una gilipollez, pero a veces afecta a cosas más graves», sentenciaba Broncano.