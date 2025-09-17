La revelación de Imanol Arias que desconocía Pablo Motos sobre Quique San Francisco El actor acude a 'El Hormiguero' para promocionar, junto a María Barranco, la comedia 'Mejor no decirlo'

Pablo Motos recibió el pasado martes en plató de 'El Hormiguero' a Imanol Arias y María Barranco acudían el pasado martes al plató de 'El Hormiguero' para promocionar la comedia 'Mejor no decirlo' en el Teatro Bellas Artes de Madrid. La obra de Salomé Lelouch, con dirección de Claudio Tolcachir, llega a España el próximo 3 de octubre después de colgar el cartel de 'no hay entradas' en Buenos Aires, Uruguay, Chile y Paraguay. La obra «va de una pareja que se quiere muchísimo, pero él es más conservador y prefiere callarse. Sin embargo, ella es de las que no callan ni debajo de agua. Por eso tienen conflictos», adelantó Barranco para abrir boca.

«Es una comedia de Salomé Lelouch, hija del cineasta francés Claude Lelouch. Cuando su mamá se separa, entra en relación con otro actor. Se da cuenta de que lo que más les gustaba era charlar, y puntualizar. A partir de ahí crea una pieza en la que dos series se quieren. No discuten nunca, pero hablan de formas diferentes y genera una comedia porque son dos personajes muy distintos», desarrolló el otro protagonista.

Recuerdo a Quique San Francisco

Antes de comenzar la entrevista, Pablo Motos hacía un inciso. «Quiero confesar una cosa que nos ha pasado arriba con Imanol. Es como si me hubieran clavado una flecha en el corazón», manifestó. El presentador se remontó a la última visita de Arias a 'El Hormiguero', en cuyo transcurso comentó que seguramente no eran tan amigos de Enrique San Francisco «porque se fue al otro barrio sin debernos dinero». «Y por lo visto, nos ha llegado a estafar desde el más allá», reveló.

«De alguna manera sí», confirmó el actor, procediendo a contar lo sucedido. «Quique tenía un perfume que todo el mundo en este programa conoce. Decía que venía de Londres y que costaba 140 euros. Estando en Canarias en un festival se encontró con un ayudante y me trajo la famosa bolsita de tela con el perfume. Le dije 'sí hombre, le compré un par de frascos porque era muy difícil conseguirlos'. Y dice: 'no, no se conseguía en Londres, se lo llevaba yo de Canarias y vale 45 euros'».

Los tres estaban muy unidos al actor, fallecido en 2021. «Tengo su imagen en el tanatorio, estaba todo lleno de botellines de cerveza. Y parecía que Quique se iba a levantar en cualquier momento a abrir una. Además estaba Gabino Diego todo el tiempo imitándolo», reveló Barranco.

La entrevista se convirtió en un in memoriam de San Francisco en el que contaron varias anécdotas. Imanol Arias rememoró cómo se conocieron siendo muy jóvenes, y su compañera de reparto habló de su inseparable pitbull, Florián. Motos, por su parte, bromeó con que «nunca se sabía el texto», algo que experimentó en carne propia en la obra que compartieron y en una amistad que duró más de 20 años.