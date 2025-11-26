El reto de Cristina Pedroche para su vestido de las Campanadas Una empresa de comida busca patrocinar el estilismo más esperado de fin de año

El Norte Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:14 Comenta Compartir

El estilismo de Cristina Pedroche para las Campanadas se convierte, año tras año, en motivo de conversación. En años anteriores ha querido poner en valor temas importantes como la ecología y la conservación de los mares, la fortaleza de la mujer...y en 2024 anunció su segundo embarazo y lo hizo llevando un traje fabricado con su leche materna, en una colaboración con UNICEF España. De ahí que sorprenda saber que este año podría ser una campaña publicitaria de una marca de comida. Concretamente de La Gula® del Norte, que ha hecho un anuncio con la presentadora en donde la ficción y la realidad se fusionan y confunden. «Este año, la expectación es aún mayor: La Gula® del Norte podría tener mucho que ver con el vestido más comentado del país», asegura la nota de prensa. «Por disparatado que parezca, esta unión tiene todo el sentido del mundo», añade Diego Villabona, director de comunicación de Angulas Aguinaga.

En el vídeo, Cristina Pedroche parece ser presentada con la oportunidad de hacer que el vestido de las Campanadas sea inspirado en la angula. Y no solo ella, también su entrenadora, su estilista Josie o su marido, Dabiz Muñoz, forman parte del spot. Ella insiste en que no lo ve claro, mientras que el resto del mundo a su alrededor le insiste en que lo haga. Hasta el punto en el que las revistas, la televisión o carteles en la calle le sugieren que se ponga el vestido.

En broma o en serio

La compañía asegura estar retando a Pedroche a seguir con la inspiración que hasta su propio estilista le propone, pero no queda del todo claro hasta qué punto es una broma. «Por el momento, Cristina no ha desvelado todavía detalles, ni si se atreverá a enfundarse en el diseño que La Gula® del Norte y su conocido estilista, Josie, le han propuesto para estas Campanadas, pero la duda ya está sembrada», añade la nota de prensa.

Y la propia Cristina ha querido entrar al juego -previo pago, claro- y ha compartido en sus 'stories' la campaña. Ante el reto de vestirse de Gula®, o inspirada en una, la presentadora sabe tomarse con humor estas semanas previas a la la velada.

Durante la gala de los Premios AD, Josie dio la primera pista de la edición. Y lo hizo dejando claro que este año es más importante que los anteriores porque supone un hito para ellos: «Son doce campanadas, doce uvas, doce vestidos, doce años... es que es media vida. Tú ten en cuenta que la gente que tenía doce años, cuando nos vio la primera vez, a ella, porque yo llevo once, pues ahora tiene veinticuatro».

Temas

Cristina Pedroche