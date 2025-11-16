El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Efe

El reproche de Carlota Corredera a Terelu Campos: «Estoy muy dolida»

La periodista ha revelado en el podcast 'Chico de revista', de Arnau Martínez, ha confesado que hace tiempo que no se habla con la hija mayor de María Teresa Campos

Joaquina Dueñas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:18

Carlota Corredera ha revelado recientemente sus diferencias con Terelu Campos. En el podcast 'Chico de revista', de Arnau Martínez, ha confesado que hace tiempo que no se habla con la hija mayor de María Teresa Campos y ha explicado los motivos de este distanciamiento. «Tengo un problema con Terelu. Estoy dolida, perdida y estoy segura de que ella también está enfadada conmigo», ha dicho. Carlota ha explicado que siempre ha hablado «bien y con cariño» de la madre de Alejandra Rubio. «No lo hago para que me dé las gracias, lo hago porque la quiero de verdad», ha apuntado. «Pero, cuando la he criticado porque creo que es muy peligroso lo que está haciendo con Carlo padre, le ha tenido que sentar faltar porque, el día que hablé de este tema, me llamó por teléfono dos veces y yo no se lo cogí», ha explicado.

«No me gusta ese tipo de persona que no agradece jamás lo bueno que dices de ella, pero cualquier cosa que digas que va contra el discurso habitual, le parece fatal«, ha subrayado. »Me da rabia, porque si no levantas el teléfono para ser agradecida, pues tampoco lo levantes cuando te enfadas«, ha zanjado, aunque ha reconocido que le gustaría poder hablarlo con Terelu en persona.

