Rappel matiza sus acusaciones hacia la hija de Encarnita Polo El vidente sigue preguntándose dónde «estará su dinero, sus joyas, el palacio que tenía ella en Madrid tenía una casa maravillosa y no queda nada, se lo habrá gastado ella»

El Norte Martes, 18 de noviembre 2025, 12:07 Comenta Compartir

Rappel se ha visto obligado a matizar las duras acusaciones que le dedicó a Raquel Waitzman, hija de Encarnita Polo, tras conocerse la inesperada noticia de su muerte a manos de un compañero de la residencia en la que vivía. «Rectificar, yo me dejé llevar por un impulso de la emoción de la noticia que me habían dado», explicaba el vidente a la salida de televisión en compañía de su amiga Rosa Rosa Valenty.

Reconociendo que aún no ha tenido la oportunidad de hablar con Raquel tras lo sucedido, Rappel asegura que sí que lo hará en el futuro: «Cuando nos veamos, pero vamos, ya me disculpo de momento». A pesar de esto, el vidente insiste en que le gustaría saber que ha pasado con las pertenencias que Encarnita tenía en su domicilio de la capital: «Yo he dicho que dónde estará su dinero, sus joyas, el palacio que tenía ella en Madrid tenía una casa maravillosa y no queda nada, se lo habrá gastado ella». Sobre la amistad que compartía con la mítica cantante y la última vez que pudo verla, Rappel confesaba: «Pues hará como año y medio, un año y medio. Ella estaba bien, ella añoraba su casa y sus gatitos es lo que ella quería».

Por su parte, Rosa Valenty intenta rebajar la tensión que se ha creado entre la familia y Rappel recordando que debería existir una casa del actor para que muchos compañeros de profesión pudieran recurrir a ella cuando no se tiene a otro sitio donde ir. «La casa del actor para que todos los actores no tengan que ir a residencias, encontrarse, es una casa que está a medio hacer. Yo pido por favor a quien corresponda eso. A veces la enfermedad de Alzheimer tiene unos brotes muy delicados, yo personalmente mi pésame una vez más a su hija, tiene niños pequeños, hay que tener un poquito de comprensión», reconocía la actriz también amiga de Encarnita.