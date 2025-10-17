Rafael Amargo confiesa que sus problemas judiciales le llevaron a ingresar en un psiquiátrico
El bailaor ha reaparecido en la presentación de los nuevos vinos Gipsy, tras su severa crisis de salud por un problema de colon
El Norte
Viernes, 17 de octubre 2025, 20:10
Rafael Amargo ha reaparecido en la presentación de los nuevos vinos Gipsy, donde ha confirmado que se encuentra bien de su última crisis de salud, una inflamación del colon que lo tuvo ingresado en el hospital y le ha hecho perder ocho kilos. Dice que aunque estaban asustados, todo «ha salido bien» y que se toma lo vivido como «un anuncio» que le da la vida para «recular. Lo puedo contar que es lo más importante», ha explicado a Europa Press. También que se ha vuelto un poco «hipocondríaco».
El bailaor ha reconocido que hace cuatro años «me ingresaron en un centro de salud mental psiquiátrico. Y cuando yo me vi haciendo con el iPad una videoconferencia, un juicio, que eso no podía ni defenderte ni nada, salí corriendo», ha dicho.
«Cuando yo me vi ahí, dije, no, porque cuando tú no puedes ni defenderte, entonces ya tienes todo perdido, ¿no? Es decir, hasta esas cosas he tenido que vivir y sufrir», ha detallado, recordando el proceso judicial que atravesó, con ingreso en la cárcel incluido, y del que fue absuelto, por tráfico de drogas.