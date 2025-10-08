El Príncipe Harry, perseguido por una acosadora en Londres La mujer, con trastornos mentales y antecedentes, estuvo a punto de acceder a él hasta en dos ocasiones

El Príncipe Harry, durante su última visita a Londres, pasó un «peligro real» antes de visitar a su padre, según ha publicado el medio The Telegraph' al hablar de la presencia de una acosadora con trastornos mentales y que a punto estuvo de acercarse al hijo de Carlos III en dos ocasiones distintas.

El martes 9 de septiembre, el Príncipe Harry asistió a los Premios WellChild en el Hotel Royal Lancaster de Londres. Durante el evento, una mujer logró acceder a una «zona segura» para acercarse al duque de Sussex. Y un día después, fue fotografiada cerca de Harry durante su visita al Centre for Blast Injury Studies, según ha reseñado 'The Telegraph', que ha añadido que la mujer tiene antecedentes de acoso a Harry y a su esposa, Meghan Markle, y que incluso los siguió hasta Nigeria el año pasado.

«Estos incidentes no son raros para los miembros de la familia real. Sin embargo, la diferencia radica en que no hubo presencia policial ni protección personal; la intervención recayó en dos empleados de su servicio privado. Esta vez, tuvieron suerte y reconocieron a la persona que tenía la fijación. Confiar en la suerte no es una solución a largo plazo», ha indicado una fuente de los servicios de seguridad a 'People'.

Los incidentes ocurrieron apenas unos meses después de que el Príncipe Harry perdiera su importante recurso de apelación en demanda del restablecimiento de su seguridad estatal en el Reino Unido, la cual, según él, fue injustamente revocada después de que él y Meghan Markle renunciaran a sus deberes reales y se mudaran a Estados Unidos en 2020.

El juez Sir Geoffrey Vos desestimó la apelación de Harry el 2 de mayo, apuntando que los otros dos jueces coincidieron con su opinión. Tras el veredicto, el Príncipe Harry deslizó que sus «peores temores» se habían visto confirmados y que eso era «realmente triste».

«Entre los más amenazados»

Neil Basu, exjefe de antiterrorismo de la Policía Metropolitana, se ha pronunciado sobre la necesidad de protección policial del duque de Sussex, señalando que tanto Harry como Meghan se encontraban «entre los más amenazados» dentro de la familia real. En los últimos años, varias personas han sido arrestadas y encarceladas por intimidar a la pareja.