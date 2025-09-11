Primera vez que una hija de José Luis Gil habla en televisión sobre la salud de su padre Irene Gil actualizó el estado de salud del célebre actor, recordado por sus apariciones en 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina'

José Luis Gil sufrió un ictus hace casi cuatro años. Su situación era delicada. Protegido en todo momento por su familia, tan solo sus hijas daban pinceladas de cómo se encontraba su padre y si éste podría regresar en algún momento a volver a ejercer su profesión como el famoso Enrique Pastor en 'La que se avecina'.

Habitualmente, la comunicación entre familia de José Luis y seguidores se limitaba a las redes sociales. Pero su hija Irene ha dado un paso más y se ha atrevido a sentarse en un plató de televisión para explicar cómo es la situación actual de su padre. Como recoge ABC, el espacio elegido ha sido el programa de Sonsoles Ónega. Con evidente emoción, la hija del intérprete ha recordado aquel fatídico momento en el que los médicos comunicaron el diagnóstico, un día que marcó un antes y un después en las vidas del intérprete y de quienes le quieren.

«A partir de ahí, ya nada es igual. Los médicos fueron demoledores», ha comentado Irene Gil, quien ha añadido que pese a esos comienzos tan duros, asumiendo lo que ocurría, también ha insistido en que los propios profesionales se sorprendieron 24 horas después con la evolución de su padre. En la actualidad, José Luis Gil, de 67 años, permanece al cuidado de su mujer y de su otra descendiente.

«No sabemos nada»

La familia se ha acostumbrado a convivir con la incertidumbre. «A día de hoy, nadie me dice nada firme. Hay días que pienso que mi padre no se va a recuperar, pero otros pienso qué quién soy yo para decir que no [...] No es que no quiera contar nada, es que yo no sé nada».

Eso sí, Irene Gil sabe que la paciencia y la esperanza son siempre vitales para afrontar mejor el día a día con un paciente tan frágil como es su padre en estos momentos. «Esto hay que tomárselo con calma, con tranquilidad, entendiendo lo que supone para la persona y sabiendo que el protagonismo sigue siendo suyo. Él sabe perfectamente lo que le pasa», ha señalado.

Entre las secuelas derivadas del ictus, el más notorio es la afasia, un trastorno que impide a José Luis Gil comunicarse con normalidad con quienes le rodean, algo especialmente doloroso para un hombre que hizo carrera precisamente a partir de la comunicación y de su capacidad de transmitir. «De repente ves que quieres decir la cosa más sencilla y no puedes».

Mensaje para otros pacientes

Por último, y a partir de su propia experiencia, Irene Gil ha querido lanzar un mensaje dirigido a todas las personas que atraviesan una situación similar tan complicada. Su recomendación: «Paciencia, energía y fuerza». Y ha añadido: «Todos tendemos a hacernos muy protagonistas de las cosas, pero a quien le pasa es a quien le pasa. Tenemos que intentar ayudar a quien está sufriendo y, pase lo que pase, ponerlo fácil».

