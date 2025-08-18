No hay presentaciones oficiales en la familia Casas Ana Mena y Melyssa Pinto no coinciden con sus suegros en El Salvador

Según fuentes cercanas al entorno familiar de los Casas, los conocidos actores y sus parejas viajaron al país centroamericano unos días antes que el resto. Después de unas primeras jornadas en pareja, Ana Mena y Melyssa Pnto regresaron y fue entonces cuando los hermanos continuaron el viaje. Los padres, por su parte, han aterrizado en El Salvador más tarde, por lo que las futuras nueras no han coincidido con sus suegros en estas vacaciones. Así lo confirma Javier de Hoyo: las imágenes compartidas por los protagonistas se han publicado de forma estratégica, creando la ilusión de que todos estaban juntos, pero en realidad, esos encuentros familiares no se han producido.

Al parecer, el plan de la familia siempre es el mismo: nada de forzar presentaciones demasiado pronto. De hecho, como apunta también Alberto Guzmán, el proceso de presentación de las parejas parece haberse ralentizado tras la ruptura de Sheila Casas con Álvaro Muñoz Escassi, y los padres han preferido esperar y no precipitar esa fase, buscando proteger la dinámica familiar ante posibles cambios.

Pese a los rumores, todo el clan mantiene un excelente vínculo. La La decisión de no juntar a todos en El Salvador responde únicamente a cuestiones de agenda y costumbre, sin motivos ocultos ni malentendidos.

