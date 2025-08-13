Sin presencia de sus padres, Brooklyn Beckham vuelve a casarse con Nicala Peltz El primogénito de David y Victoria Beckham celebró una íntima ceremonia en Nueva York sin invitar a ninguno de sus familiares

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han renovado sus votos en una ceremonia íntima en el condado de Westchester, Nueva York. La pareja, que ya se había casado en 2022, optó esta vez por un evento más personal, pero con un detalle que ha causado polémica: ninguno de los Beckham fue invitado. Como recoge Bekia, los únicos presentes fueron familiares directos de Nicola con su padre, Nelson Peltz, como oficiante.

Según fuentes próximas a la familia Beckham, esta exclusión ha supuesto un golpe emocional difícil de asimilar. «Este fue el último revés para David y Victoria», confesó un cercano ellas. La imagen de Nelson Peltz desempeñando un papel protagonista habría resultado especialmente dura para el exfutbolista, que siente que su hijo mayor se está alejando de manera definitiva.

La relación entre Brooklyn y sus padres comenzó romperse antes de su primera boda con Nicola, en abril de 2022. Diferencias en la organización del enlace y roces con la familia Peltz empezaron a minar la convivencia. Más recientemente, las redes sociales han revelado nuevos signos de distanciamiento: Brooklyn y Nicola ya no siguen a sus hermanos en Instagram, y estos a su vez habrían bloqueado a la pareja en la plataforma.

La elección de Brooklyn de usar exclusivamente a la familia Peltz en la ceremonia es un símbolo de unión con su nueva familia política y, a la vez, de ruptura con los Beckham. Este gesto ha llevado a que personas del entorno se pregunten si Brooklyn podría incluso dejar de utilizar el apellido Beckham para identificarse públicamente. «Se siente cruel y rencoroso», apuntó una fuente, añadiendo que la familia teme que «no haya vuelta atrás».