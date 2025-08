Este es el precio que paga Rodolfo Sancho por el bienestar de su hijo Daniel en prisión

Joaquina Dueñas Lunes, 4 de agosto 2025, 12:48 Comenta Compartir

Cuando se cumplen dos años de la detención en Tailandia de Daniel Sancho y uno de la condena a cadena perpetua por el asesinato, descuartizamiento y ocultación del cuerpo del cirujano colombiano Edwin Arrieta, han visto la luz algunos detalles sobre la estancia en prisión del chef español. Primero fue el abogado Marcos García-Montes, que encabeza su defensa, quien explicó que se encuentra «muy bien» tanto física como emocionalmente, y ahora ha trascendido que estaría disfrutando de una mejor alimentación que otros condenados gracias a su padre, Rodolfo Sancho, quien mes tras mes estaría abonando una cuantiosa cantidad a cambio de garantizar el bienestar de su hijo.

El periodista Juan Galiacho ha revelado en el programa Fiesta que el actor «se encarga de pagar todos los meses» para que Daniel pueda tener una alimentación más digna. La cifra ascendería a los 1.200 euros. «Es lo que haría cualquier padre en esas circunstancias y con esos posibles. Su padre se preocupa de que su hijo coma y, además, que esa comida la comparta con sus compañeros de celda», ha valorado el colaborador del programa de Telecinco.

En este sentido, la criminóloga Carmen Balfagón, también miembro de la defensa de Daniel, ha precisado que «en Tailandia, Daniel es un preso más cumpliendo una condena». Siguiendo esta línea argumental, ha subrayado que lo que le molesta es «que se entienda que es un privilegio porque se llama Daniel Sancho», aunque ha utilizado esa misma palabra para asegurar que «privilegios tiene porque su padre se encarga de pagar una cantidad cada mes, la que sea, para que su hijo coma todos los días». Una comida que, además, compartiría con sus compañeros de celda para evitar conflictos.

En medio de estas novedades, el programa también ha emitido las declaraciones de un varón que se dice amigo de Daniel y que, si bien confirma que el preso recibe alimentos del exterior, contradice la versión oficial de la defensa de Daniel sobre su estado anímico. El hombre asegura haber tenido una videollamada con el hijo de Rodolfo Sancho y haberlo visto «delgado» y «con cara de susto constante». «No lo vi bien», ha afirmado. «Dicen que está escribiendo un libro y que envió cartas a la familia de Edwin», ha añadido. Según este testimonio, Daniel está en una celda compartida, y no individual como afirmó García-Montes, sin privilegios especiales y «cuando come comida de fuera tiene que pedir para todos, no puede pedir comida para él solo. Alguna vez ha pedido él solo y ha tenido un problema».

Unas declaraciones que Balfagón ha desmentido en todo punto: «Las llamadas desde Tailandia están controladas y requieren autorización de la Embajada. No sabemos quién es esta persona ni qué intención tiene. Todo lo que ha dicho es falso».

Lo que sí es seguro es que el nieto de Sancho Gracia está pendiente de la resolución del recurso de apelación de 480 páginas presentado por su defensa, con el que se pretende repetir el juicio por irregularidades durante la instrucción y el proceso judicial, o disminuir la pena, de asesinato a homicidio, de modo que pueda terminar de cumplir la condena de prisión en España.

Entretanto, el joven continúa cumpliendo cadena perpetua en Surat Thani, una de las prisiones más peligrosas y superpobladas de Tailandia, donde ingresan los delincuentes más peligrosos, condenados por crímenes de sangre.

Por su parte, en estos días también se ha pronunciado Juan Gonzalo Ospina, letrado español de la familia de la víctima, en el programa 'D Corazón': «La familia sigue con un profundo dolor y tristeza», ha expresado. «Parecía que al principio de este procedimiento se intentaba blanquear y relativizar lo que sufría la familia Arrieta. Lo he dicho constantemente, que hemos ido viviendo el juicio, documental y declaraciones, de las que tienen legitimidad, que estamos ante una 'teoría de la conspiración' de la policía, un juez muy malo, un traductor nefasto y un abogado de oficio manipulado que le ha llevado a esta condena», ha recordado.

Ospina ha subrayado que «no hay ninguna prueba que avale su inocencia» y la familia Arrieta no «empezará a sanar heridas» hasta que se resuelvan los recursos presentados por las partes en los próximos meses.