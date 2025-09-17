El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lola Índigo, durante un concierto. EFE

Una popular cantante abandona temporalmente la música

El agotamiento es la razón que ha dado Lola Índigo para tomar esta decisión, aunque los colaboradores de 'En todas las salsas' apuntan en otra dirección

El Norte

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:59

Lola Índigo ha anunciado que se retira temporalmente de la música por «agotamiento». Después de siete años seguidos, la famosa cantante ha dicho basta. Los colaboradores de 'En todas las salsas', junto a Lydia Lozano, han comentado los posibles motivos tras su decisión. «Llevaba tiempo diciendo que estaba saturada», asegura Chema Martínez quien explica que desde que salió de 'Operación Triunfo' no ha tenido descansos. «En 7 años lleva 4 discos publicados», recuerda Chema.

Aunque la cantante ha dejado claro que el motivo de retirarse temporalmente es poder descansar, los colaboradores de 'En todas las salsas' tienen otra posible causa. «Me sorprende el anuncio porque le quedan dos conciertos», comienza explicando Noelia Zazo. La andaluza tiene cerrados dos conciertos en Latinoamérica antes de «retirarse». «No ha vendido demasiadas entradas», asegura la colaboradora.

Los colaboradores han puesto sobre la mesa otra posible causa. Es la primera vez que Lola cruza el charco para dar conciertos en Latinoamérica y se ve que las ventas no han ido cómo ella pensaba. «Quedan muchas entradas», admite Noelia Zazo que lo ha comprobado de primera mano.

La colaboradora explica que cuando fue el concierto del Wanda, desde su equipo de comunicación se intentó traer tanto a periodistas como a influencers latinoamericanos para que su nombre empezara a sonar de cara a sus futuros conciertos. Sin embargo, parece que no ha hecho su efecto y la cantante podría estar decepcionada con el resultado. «No sé si es una estrategia o un bajón», dice Noelia.

