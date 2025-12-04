La Policía rescata con vida al hijo del cantante Giovanny Ayala El joven había sido secuestrado en Colombia por las FARC

El cantante colombiano Giovanny Ayala anunció, el pasado 18 de noviembre, que «las FARC habían secuestrado a su hijo, Miguel Ayala», de 23 años, y a su mánager, Nicolás Pantoja, cuando se dirigían al aeropuerto de Santiago de Cali para coger un avión en dirección a Bogotá. Ambos venían de dar un concierto en la zona, cuando su vehículo fue interceptado por una disidencia de la guerrilla colombiana.

Tras el secuestro Giovanny envió un sentido mensaje a los captores de su hijo y de Nicolás, recordándoles que ellos no «pertenecen a esta guerra», pidiéndoles que «aflojaran el corazón y respetaran su vida y su integridad» y asegurando que la madre de Miguel, y el resto de la familia - estaba completamente «destrozada». Así, todos los familiares rezaron y esperaron pacientemente a que ocurriera un milagro que, ahora, tras 14 días de cautiverio (en «condiciones infrahumanas»), ha tenido lugar.

El reencuentro

La mañana del día 2 de diciembre, la Policía Nacional confirmó que Miguel y Nicolás habían sido rescatados, tras una operación ejecutada por unidades del Gaula y con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales 'Goes', el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El joven le comunicó a Giovanny que había sido rescatado y éste, eufórico, le aseguró que él «había estado pidiendo su liberación desde el primer minuto del secuestro». Después, la policía colombiana publicó en sus redes sociales el vídeo del momento en el que el cantante se reencontró con su hijo, absolutamente emocionado.

«Hoy descubrí que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión. Como colombianos que somos también he descubierto que la policía son nuestros ángeles», dijo el cantante mientras abrazaba a Miguel y lloraba por poder volver a verle. «Me alegra que estén con vida, me alegra que hayan salido de su cautiverio».