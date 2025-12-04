Paulina Rubio vuelve a ser desalojada de su casa de Miami por impago de la hipoteca Colate Vallejo-Nágera, sobre este nuevo episodio de su ex: «La culpa va a ser mía también»

Paulina Rubio ha vuelto a ocupar titulares por haber sido desalojada de su casa de Miami tras no hacer frente a los pagos de la hipoteca, según ha informado la periodista Maxine Woodside.

Europa Press en exclusiva ha conseguido la primera reacción de Colate Vallejo-Nágera a esta información y ha asegurado que no es nada nuevo que la artista haya sido desalojada porque «eso lo han dicho ya hace mucho».

Sobre las supuestas deudas hipotecarias de su exmujer -quien tendría numerosos litigios con sus exparejas y pagar mucho dinero a sus abogados- Colate ha respondido con ironía: «La culpa va a ser mía también», algo que ha pasado con anterioridad.

A pesar de desconocer la noticia, Colate sí está al día de la situación de su hijo y ha desvelado que el menor «me consta que está en una casa» en Miami, con el que ha estado hace apenas dos días: «Yo acabo de llegar, acabo de llegar hace dos días».

Colate ha preferido no desvelar en qué punto está el proceso para que el adolescente pueda estudiar en España, ni tampoco si pasarán juntos las próximas Navidades. Aprovechando su tiempo libre, el empresario se dejaba ver entrando en un restaurante acompañado de María Bernabé, expresidenta del Badajoz.