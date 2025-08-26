Paula Echevarría y Miguel Torres de escapada romántica a Marrakech

El Norte Martes, 26 de agosto 2025, 13:57 Comenta Compartir

Pese a no estar casados, Paula Echevarría y Miguel Torres llevan muchos años juntos como pareja consolidada. Comenzaron su noviazgo público a principios de 2018, han tenido un hijo en común, y siguen igual o más enamorados que el primer día. Un amor del que han presumido durante una romántica escapada a Marrakech

Paula Echevarría y Miguel Torres han disfrutado de una escapada romántica a Marrakech. Siete años después de que comenzaran su relación, precisamente con un viaje también a la ciudad marroquí. Ahora, la actriz, no ha dudado en compartir con sus seguidores cachitos de su viaje. Un destino en el que han revivido muchos recuerdos del principio y creado otros aún más memorables ahora que su relación ya está plenamente consolidada.

Aunque tan solo han estado allí 3 días, los han sabido aprovechar al máximo, entre comidas típicas, ratitos en la piscina, pero sobre todo, mucho amor: «3 días para nosotros solos, hablarnos, mirarnos y prestarnos atención… Calma, desconexión y diversión. 3 días que han sabido a gloria».

Paula lo dejaba claro, con esta escapada volvieron a ser «novios». Una publicación en la que se les ve completamente enamorados, y que ha generado cierta envidia sana por comentarios. Una de las cosas por las que sus seguidores mostraban más interés era por saber el nombre del hotel en el que se hospedaban, y es que claro, con un post así, como para no querer copiarles la idea, pero ¡tenemos respuesta! Se trata del Riad La Sultana.

Ahora de vuelta, la pareja se encuentra de nuevo en Marbella, disfrutando del festival Starlite un verano más. Allí celebraron, como es ya costumbre, el cumpleaños de Paula, siendo el viaje a Marrakech una manera más privada de celebración. En el último concierto al que han acudido del festival, se les ha preguntado sobre su escapada, y Miguel contestaba: «Marruecos lo tenemos muy cerquita, era un viaje cómodo y hemos podido disfrutar los dos solitos. Llegamos ayer y ya estamos hoy aquí, o sea que Starlite es como nuestra casa, y hoy es un concierto que lo teníamos marcado en el calendario porque nos gusta mucho», refiriéndose al concierto de Fangoria.