Paula Echevarría se arrepiente de posar junto a su hija Daniella en una entrega de premios La actriz asturiana ha señalado, en una entrevista para 'Divinity', que no llegó a ser consciente de la repercusión que tendría su primera aparición junto a su hija

El Norte Viernes, 27 de junio 2025, 11:45

Paula Echevarría aparecía el pasado 4 de junio en la alfombra roja de los 'Elles Style Awards 2025', pero no lo hacía sola, sino que acudía acompañada de su hija Daniella Bustamante, fruto de su relación con David Bustamante. Madre e hija posaron juntas por primera vez en un evento público, convirtiendo la escena en uno de los momentos más comentados de la gala.

Daniella, de 16 años, sorprendió con un elegante vestido negro de escote asimétrico y una actitud segura frente a las cámaras. «Hoy ha querido venir ella. Ya va a cumplir 17 años y ya es ella quien decide, cuándo sí y cuándo no […] Ha sido muy especial y muy bonito», explicó la actriz asturiana a los medios presentes esa noche. En ese mismo encuentro, también reveló que el padre de la menor estaba encantado con la presencia de su hija en la alfombra roja: «A David no le importa. David está encantado. Nos ve aquí y se le cae la baba».

Sin embargo, a pesar de la emoción inicial, Paula ha confesado ahora que se arrepiente, al menos en parte, de haber permitido que su hija posara ante los focos. Así lo ha expresado en una entrevista exclusiva con 'Divinity', donde se ha sincerado sobre la intrahistoria del posado. «Me dijo: 'Mamá, me pongo contigo', y yo sin pensarlo, súper orgullosa, viéndola tan guapa, dije que sí», relató, destacando que la decisión no fue premeditada.

La actriz reconoce que no fue consciente del impacto del momento hasta que los medios comenzaron a difundir las imágenes y el nombre de Daniella apareció en titulares por todo el país. «Luego me arrepentí un poco... Me dio vértigo ver su nombre en titulares y ver que estaba expuesta», admitió en dicha entrevista.

Arrepentida

A pesar de describir ese instante como «inolvidable» y asegurar que cada vez que ve las fotos y vídeos del evento le gusta más, también reflexiona con cierto recelo: «Tenerla a mi lado en una noche tan especial para mí era como un sueño. Pero por otro lado, ¿qué necesidad de ponerla ahí a los pies de los caballos? Ninguna». Por ello, deja claro que será difícil volver a ver a su hija en una alfombra roja en un futuro cercano: «No creo que vuelva a ocurrir en mucho tiempo».

Actualmente, Daniella mantiene una presencia moderada en redes sociales, especialmente en TikTok, donde tiene una cuenta privada con más de 11.000 seguidores. Aunque la joven ha mostrado interés por la moda, su madre insiste en mantener un equilibrio entre la naturalidad y la protección de su intimidad. «Aunque no quiero sobreexponerla, tampoco quiero sobreesconderla. No sé cómo explicarlo. Pero no quiero que se cree una expectación sobre ella. Entonces prefiero que las cosas se hagan de manera natural», explicó Echevarría durante la gala.