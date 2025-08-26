Paul Laverty, detenido en Escocia por apoyar a la asociación británica Palestine Action El guionista ha sido detenido por delito de terrorismo y comparecerá ante el juez el 18 de septiembre

El cineasta escocés Paul Laverty ha sido detenido en Edimburgo por manifestar su apoyo a la organización Palestine Action, que ha sido proscrita en el Reino Unido, según adelantó este lunes el periódico The National.

El galardonado guionista, pareja de la directora de cine española Icíar Bollaín y que ha trabajado en guiones de películas del director británico Ken Loach, afronta cargos de terrorismo por haber portado una camiseta que rezaba: «Genocidio en Palestina, es hora de actuar». «Según el rotativo, las autoridades consideran que supone un respaldo a la organización».

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizada por ley como organización terrorista en el Reino Unido, después de que algunos de sus miembros vandalizaran dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) y bloquearan la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra).

En virtud de esta ley, la Policía Metropolitana de Londres efectuó el pasado 9 de agosto más de 500 arrestos en una manifestación pacífica convocada en la plaza del Parlamento a favor de Palestine Action.

Acusado de terrorismo

La Policía escocesa no ha podido dar detalles, tras ser contactada, sobre esta detención por tratarse de un día festivo en el Reino Unido. Tras el arresto, Laverty ha declarado ante sus partidarios, reunidos frente a la comisaría, que las fuerzas del orden actúan como si fueran un «tribunal de Mickey Mouse», indica el periódico.

«Es bastante surrealista que te tomen las huellas dactilares y te hagan una prueba a los 68 años, sin haber tenido nunca un problema con la Policía», ha dicho el guionista tras ser liberado. «Pero es un ritual interesante y, debo decir, tenía algo de humor, porque al parecer la camiseta estaba prohibida. Es bastante gracioso. Me han acusado de un delito de terrorismo y compareceré ante el tribunal el 18 de septiembre. Me acusan de terrorismo porque me opongo a la hambruna, a la ejecución de los que pasan hambre», ha subrayado.

«Ahora pueden ver cómo el sistema judicial está sesgado, no a nuestro favor. Pueden ver cómo se ha debilitado a la CIJ (Corte Internacional de Justicia) y a la CPI (Corte Penal Internacional)», ha puntualizado.

«Así que todo el sistema judicial simplemente no funciona y, aunque tenemos la ley de nuestro lado, no podemos implementarla. Por eso creo que tenemos que cambiar la narrativa. Creo que tendremos que recordar que el tribunal más importante del mundo es el de la opinión pública. La gente común está consternada al ver la hambruna, el genocidio y la venta de armas al estado del apartheid en Israel», ha añadido.

Su amigo y compañero de profesión Ken Loach se ha hecho eco de la situación y lo ha denunciado en sus redes sociales: «Paul Laverty está, actualmente, bajo custodia en la comisaría de policía de St. Leonard, en Edimburgo... Presuntamente, está allí por apoyar a PA [Palestine Action] ¡Si estás en Edimburgo... ve allí y solidarízate él!», ha indicado.

Persecución

Recientemente, la escritora irlandesa Sally Rooney recibió una advertencia del Gobierno británico de que podría afrontar cargos relacionados con terrorismo si dona dinero a Palestine Action, recientemente ilegalizada por el Gobierno del Reino Unido.

La autora de éxitos como 'Gente Normal', obra llevada a la pequeña pantalla por la cadena pública BBC, anunció la semana pasada que destinará parte de sus ganancias obtenidas con los libros y adaptaciones televisivas a Palestine Action. Rooney avanzó en un artículo escrito en The Irish Times, que donará los ingresos procedentes de su trabajo y su perfil público para seguir apoyando a Palestine Action y la «acción directa contra el genocidio de cualquier manera que pueda».