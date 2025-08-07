Patry Jordán habla de su paso por 'Bailando con las estrellas'

El Norte Jueves, 7 de agosto 2025, 10:27 Comenta Compartir

Patry Jordán, una de las primeras'influencers', vive en Andorra y sigue enamorada del mismo hombre con el que lleva los últimos veinte años. Uno de sus fuertes es el ejercicio, de hecho vivió un segundo renacer cuando en la pandemia todo el mundo descubrió sus vídeos para hacer deporte en casa. Ella ha sabido adaptarse a los cambios de las redes sociales para seguir dedicándose a esto. Además de crear contenido, también una plataforma de entrenamientos que es la base principal de su trabajo. El diario ABC ha mantenido una entrevista con Patry Jordán en la que habla de su vida personal y profesional.

Patry Jordam recuerda cómo fueron sus inicios hace quince años, cuando a ella la consideraban «como el bicho raro y después de la pandemia la gente ha visto que es posible entrenar en casa y muy viable. Puedes combinarlo con el gimnasio, con correr y tal. Antes hacíamos bastantes blogs y contábamos un poco más a la audiencia de cómo éramos, cuál era nuestro día a día, para que nos conocieran. Pero aún siendo vídeos de 20 minutos nunca acaba siendo el 100% de tu vida. Puedes canalizar y enseñar lo que creer que va a aportar, lo que es bueno, y que tú estés alineada con ese contenido. Yo me considero una creadora de contenido de las del principio, sé separar muy bien incluso como consumidora. Me agobia mucho perder el tiempo haciendo 'scroll'. Respeto mucho y muestro lo que creo que puede aportar».

Durante todos estos años, siempre ha estado acompañada por su pareja, 20 años juntos. El secreto de permanecer unidos tanto ella lo fundamenta en que «es una relación sana. Al final pasa de todo, un día discutes y otro te reconcilias, lo bueno al final es conversar, ¿no? Tener esas conversaciones incómodas cuando tienes que tenerlas para ir alineados. En general mi familia, mi pareja, me siento superorgullosa y superarropada, no la cambiaría por nada. Pero en las redes sociales, quiero matizar, parece que todo, todo, todo es buenísimo y crear contenido o mi trabajo no es solo subir una foto. Igual que tener una pareja no es solo la foto bonita. Vemos solo la cara bonita de las cosas y en realidad hay de todo».

A pesar que existen tantos influencers como 'haters', Patry tiene muy pocos, la mayoría son comentarios positivos: «Estoy muy agradecida con la comunidad que tengo, también es verdad que no me meto con nadie y espero que la gente haga lo mismo. No pretendo gustarle a todo el mundo y es normal que al final no sea así. Intento aportar y conectar con aquellas personas a las que puedo ayudar. Creo que conectamos de alguna forma».

Apasionada del deporte

Como demuestra en sus vídeos es una gran apasionada de hacer deporte, algo que le viene desde muy pequeñita: «Mi padre era entrenador de fútbol, tenía una escuela de fútbol, mi hermano a día de hoy es analista del primer equipo del Barça. Mi madre corría maratones. Estudié el módulo de Educación física porque me encantaba. No concibo el deporte como una cuestión estética, nos ayuda a vernos mejor, sí, pero también a ganar confianza, bienestar, seguridad. Tiene muchísimos beneficios que a veces no vemos. Creo que cuando queremos entrenar solo vemos que basta el esfuerzo y lo vemos como algo malo pero te está dando muchísimo. La clave es buscar ese momento para desconectar, la disciplina, da igual el deporte que hagas, pero que te mantenga activo y te haga bien. Creo que cada persona tiene que adaptarse para mantenerse activo».

En cuanto a su paso por televisión, participó en 'Bailando con las estrellas': «Me ganó Bustamante y no se lo voy a perdonar [irónicamente]. Estuve tres meses ahí hasta la final, fue una experiencia muy guay, me da pena no haberla disfrutado tanto potque mi exigencia no me lo permitió. Estaba tan enfocada en que quería hacerlo bien, cada semana venían con un reto nuevo y yo no había bailado nunca, nada de baile de salón ni en pareja, era un reto. Un programa así, en directo, que tienes que aprender una coreografía todas las semanas y más adelante dos, además de todo mi trabajo... yo no sé cómo lo pude llevar a cabo durante tres meses porque fue muy intenso. Después vino la pandemia e hizo falta tiempo. Han salido programas pero no me encajaban, no lo he cogido. Pero no descarto hacer algo más, a ver si aparece algo que me encaje».