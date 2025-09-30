Patricia Pardo habla de sus duros inicios con Christian Gálvez

El Norte Martes, 30 de septiembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

Patricia Pardo ha acudido al pódcast 'Lo que tú digas', de Álex Fidalgo donde, por fin, ha hablado del polémico inicio de su relación con Christian Galvez. Cabe resaltar que, desde que su romance salió a la luz en 2022, la pareja ha estado rodeada de rumores, filtraciones y duras críticas. «Ahora ya es otra cosa, pero el primer año fue terrorífico», confesó la periodista.

La colaboradora de 'Vamos a ver' recordó cómo la presión mediática se convirtió en un calvario para ambos. «La imagen que teníamos antes no es la que tenemos ahora, y esa es la realidad. Hemos pagado un peaje muy grande los dos, estoy convencida de ello. A mí me han puesto la etiqueta de 'la mala de España' sin conocerme y juzgándome por algo que no pasó y a él, ni te quiero contar», manifestó.

Durante meses, las especulaciones sobre terceras personas en el matrimonio del presentador con Almudena Cid, colocaron a Pardo en el foco mediático. Sin embargo, la presentadora niega categóricamente que ella fuera la causa de la ruptura entre ellos. «Las personas que filtraron que nos estábamos conociendo eran mis compañeros. No teníamos una relación, que es lo que mucha gente no quiere entender. No éramos una pareja, éramos dos personas divorciadas o separadas, que se habían conocido en el pasillo de 'Telecinco' y que había un tonteo, pero no habíamos dado un puñetero primer paseo por la calle», explicó.

Por otro lado, Patricia recordó y agradeció al periodista de '¡Hola!' que confió en su versión de los hechos: «Fueron los únicos que me creyeron. Yo les dije 'off the record' que llevaba más de medio año divorciada. No le interesó a nadie, era mucho más fácil colocar las etiquetas de 'los malos de la película'. Y eso lo hemos vivido así», relató.

Además, admite que quizás debió hablar antes para poner fin a los rumores. «Durante mucho tiempo tuve que morderme la lengua para no dar mi versión y contestar todos los dimes y diretes, pero opté por no hacerlo. Ahora reconozco que igual me equivoqué y que tenía que haberlo hecho», reflexionó.

La periodista resaltó lo difícil que fue convalidar la maternidad con su carrera: «Jamás es buen momento para ser madre y más si trabajas en televisión. Jamás», expresó. «Yo tengo que trabajar sí o sí. Con tres hijos no te puedes permitir no trabajar, y menos en televisión. Los niños no son un freno. Es verdad que no me he podido permitir coger bajas larguísimas. Con el niño, Luca, estuve 40 días de baja, y dos o tres más porque lo quería bautizar en Santiago. Ser madre no es una cosa que me haya restado en lo profesional», añadió.

