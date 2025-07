Patri y Lester se reúnen para desvelar juntos el sexo de su segundo hijo

El Norte Miércoles, 16 de julio 2025, 12:02 Comenta Compartir

Patri Pérez en el episodio 11 de su canal 'Renaciendo' se reencuentra con Lester Duque, su exmarido, para descubrir juntos el sexo del bebé que espera. Aunque en un primer momento organizó una fiesta en Barcelona, la ausencia de Lester en ese evento la llevó a preparar una segunda revelación, más íntima y simbólica. «Estamos aquí los que hemos querido estar», dijo entonces, visiblemente emocionada.

La escena, grabada en la playa, muestra a la expareja vestida de blanco, sentada frente a una tarta blanca. Patri explica que encargó el pastel para que, al cortarlo, revelara el color del sexo del bebé. «Como él no vino a Barcelona, he pensado en hacerlo más privado, así cuando el bebé crezca podrá ver un vídeo de sus padres juntos aunque las circunstancias sean estas», comenta en el vídeo. Al hundir una copa en la tarta, Lester descubre que será una niña. «La que me espera», comenta él, mientras su hijo Río presencia el momento.

Durante el capítulo, Patri reflexiona sobre la importancia de que sus hijos tengan recuerdos compartidos con ambos padres. «Pienso en mis hijos», afirma. «Hubiera sido más bonito hacerlo en conjunto», admite con tristeza, recordando cómo vivieron la revelación de sexo de Río.

En la primera celebración, Patri confesó sus sensaciones antes de conocer el sexo del bebé. «Me visualizo mucho más siendo mamá de niños», aseguraba. Sin embargo, al descubrir que será una niña, se muestra emocionada y comprometida: «Yo voy a hacer que sea el niño más feliz del mundo», dice entre lágrimas. La influencer también comparte sus miedos, recordando el aborto que sufrió en 2021.