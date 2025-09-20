Palomo: «Nueva York tiene una voz muy fuerte en la moda, pero nos encanta volver aquí»

Gloria Salgado Madrid Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:12 Comenta Compartir

Honoré de Balzac afirmaba que quien no fuese a menudo a París no sería jamás completamente elegante. Sin embargo, esa no es la razón por la que Alejandro Palomo sueña con que le ofrezcan la dirección creativa de una casa de moda francesa de las de toda la vida. Entrar en ese juego de sillas «parece ser la mayor validación de la industria», afirma el modista, protagonista indiscutible de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El cordobés se ha alzado con el Premio al Talento Nacional, ha tenido una colaboración estelar en el desfile de Carolina Herrera del que todo el mundo habla, tiene nuevo taller en Madrid y ha presentado una exitosa colección -otra más-, la primera tras varias temporadas desfilando en Nueva York.

«Volver a casa siempre apetece. En Madrid desfilamos rodeados de gente que nos quiere y nos da mucho cariño, y eso nos permite hacer los desfiles soñados. Nueva York tiene una exposición distinta y una voz muy fuerte en la moda, pero nos encanta volver aquí», asegura Palomo en una entrevista con este periódico, en la que ha mostrado su deseo de que «Madrid se convierta pronto en una gran capital de la moda, y -añade-queremos estar presentes para verlo». Está trabajando en ello con su propia firma, a la que se le ha caído el Spain del nombre -nunca pretendió incluirlo-, y con colaboraciones como la que ha realizado con Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, para su espectacular desfile en la Plaza Mayor de Madrid.

«Con Wes ya existía una relación de amistad y de admiración mutua. De alguna manera le habíamos enamorado en España, y era algo de lo que habíamos hablado en encuentros anteriores. Para mí fue precioso que tuvieran la generosidad de contar conmigo en un desfile que, sin duda, recordaremos durante mucho tiempo en Madrid», cuenta Palomo, antes de desvelar que fue el diseñador estadounidense quien fue en su busca. «Wes me dijo: 'Voy a desfilar en Madrid y tengo una idea que te va a encajar perfectamente: reinterpretar la camisa blanca clásica de Carolina Herrera'. Esa prenda, que siempre he asociado con la elegancia de Carolina, fue el punto de partida. Y lo bonito es que también conecta con mi propio universo: siempre me ha fascinado el blanco, las camisas románticas y trabajadas con detalles. Así que el reto era que esa camisa hablara de Carolina Herrera, pero también -explica- de Palomo y de mi forma de entender la moda».

Un forma de entender la moda que le valió el Premio Nacional de Diseño de Mod 2024y, hace pocos días, el recién estrenado Premio al Talento Nacional, en el que se destacó su capacidad para reinventar los códigos de la moda española y consolidarse como una de las voces más influyentes de su generación en la escena internacional. «Me siento profundamente querido en España. Desde el primer día ha sido mi casa, y que se siga reconociendo mi trayectoria es como una palmada en la espalda, una señal de que lo estamos haciendo bien. Creo que sí se me valora, aunque no seamos un país tan consumidor de moda de lujo. Siento muchísimo cariño, y eso lo siento de verdad».

Una aceptación que también siente en la Gran Manzana. «No puedo decir que en todo Estados Unidos, pero en Nueva York sí: llevo muchos años yendo, he creado una comunidad, tengo grandes amigos… Es una ciudad eléctrica y divertida a la que siempre me encanta volver». Pero por temporadas, porque su tierra natal, Posadas, en Córdoba, le tira mucho, aunque ahora se haya 'independizado' y trasladado su taller a Madrid.

Un 'nuevo' Palomo

Poco más de 600 kilómetros separan Posadas de Tordesillas, el hogar de Baro Lucas, el flamante ganador del premio L'oréal a la mejor colección de la 40 edición de la MBFWMadrid. El vallisoletano se alzó con el premio en su segunda vez pisando la moqueta de Ifema, superando la gran acogida que obtuvo en su estreno, en el que sorprendió con sus singulares piezas de sastrería tradicional confeccionadas con tejidos de gran calidad, como los paños de lana y las lanas frías procedentes de ovejas merinas criadas en España y procesadas por la industria textil local.

El modista se inspiró de nuevo en su tierra para el verano 2026, con tejidos de aparente simplicidad, como el de arpillera, utilizado en los sacos, y el trabajo hecho en casa, su fuente de creación. Una colección en la que destacaron los abrigos y trajes sastre de perfecta confección, seña de identidad de la firma. Un trabajo que confluye en muchos puntos con el de Palomo, con el quecomparte un talento innato por la costura un universo creativo único.