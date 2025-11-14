El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antonio, padre de Adrián Rodríguez, en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Antena 3

El padre de Adrián Rodríguez se rompe al hablar de las adicciones de su hijo

Tras la recaída del actor en las drogas, su progenitor comentaba: «Tuve que dejar de verle porque si no, me arrastraba»

El Norte

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:30

Adrián Rodríguez, el actor que se hizo popular por sus interpretaciones en la series 'Física o Química' o 'Los Serrano', anunciaba la semana pasada en sus redes sociales su recaída en el mundo de las drogas y su retirada pública para intentar desintoxicarse.

Ante esta situación, su padre Antonio Rodríguez, ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles' para hablar de cómo ha sido acompañar a Adrián Rodríguez en esta dura etapa y cómo se encuentra en estos momentos. «No es la primera recaída que tiene, han sido muchas», cuenta, «muchas veces te culpabilizas y piensas que algo has hecho mal, pero no ha tenido un ambiente perjudicial, entonces no lo asimilas».

Según cuenta Antonio, su hijo lleva diez años metido en el oscuro mundo de las drogas y tan solo ha estado unos meses limpio. Aunque ha ingresado cinco veces en centros de desintoxicación, nunca llegó a curarse del todo. «A su madre y a mí nos utilizaba mucho, a cada uno nos contaba una cosa y su madre le protegía mucho», confiesa. Antonio llegó a tener que mentir muchas veces cuando le preguntaban por él y, en pleno apogeo, estaba ingresado en un centro de desintoxicación. Tras muchas recaídas, Antonio se vio obligado a alejarse de su hijo. «Es dolorosísimo, pero tienes que hacerlo, porque si no, te arrastra», señala, «yo llevo un año y medio sin verle en persona».

Su padre, a día de hoy, tiene claro que el mundo de las adicciones crea un poso de problemas económicos que arrastra a todos: «Yo tengo mi nómina embargada porque le avalé, en una semana tengo que llamar al centro para decir que no puedo pagar y no sé qué va a pasar».

