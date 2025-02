Pablo Motos soprende a Rosario con una pregunta difícil

El Norte Miércoles, 5 de febrero 2025, 21:02 Comenta Compartir

Rosario visitaba 'El Hormiguero' el pasado 4 de febrero para presentar su nuevo disco 'Universo de Ley', en el que la cantante versiona 15 de sus grandes éxitos junto a un selecto grupos de artistas. «Es un disco muy elaborado, porque ha sido muy difícil. Primero, porque todo el mundo conoce las canciones y le gustan cómo están hechas. Luego, porque tienes que encontrar con la persona adecuada para interpretarlas. Ha sido el más difícil de mi vida», aseguró. Tanto es así que le ha conllevado dos años de trabajo.

«Todos los que están aquí me han influenciado en su música, me han hecho inspirarme. Todos tienen que ver con mi música y con mi vida», comentó la cantante en relación a los colegas con los que comparte el disco. «Con el monstruo Fito Páez interpreto 'No dudaría, porque mi hermano era rockero y el mejor rock nació en Argentina. Junto a Sebastián Yatra canto 'Cómo quieres que te quiera'. Y luego tengo a los Gypsy King en 'Marcha, marcha', a 'Mi gato' con Malú, 'Sabor sabor' con Alejandro Sanz, Niña Pastori, Diego 'El Cigala'... Es un disco auténtico de verdad. Están mis 33 años en la música, que se dice pronto», manifestó la hija de Lola Flores.

Sus canciones más icónicas

Ante la mención de algunos de los temas más icónicos, Pablo Motos quiso saber cómo se inspiró para crear quizá el más conocido de todos: 'Mi gato'. «Fue un momento fuera de lo común. Estábamos en Miami preparándonos para el homenaje a mi madre. Nos encontrábamos mi hermano y yo aburridos en la habitación de hotel, nos pusimos a componer e improvisar. Te lo juro por mi madre, ella salió y dijo 'di mi gato, uy, uy'. Luego la cantamos en casa de Julio Iglesias, todo el mundo se volvió loco… Y nos contrataron a mi hermano y a mi», relató la artista.

Siguiendo en la misma línea, el presentador formuló «una pregunta muy difícil». «Solo te puedes quedar con una canción de toda tu carrera, o cae un meteorito», espetó. Aunque complicada, Rosario lo tuvo claro. «De aquí del disco elegiría 'Qué bonito'. Seguramente es la canción que por la que todo el mundo me recordará. Es la que más duele y la que más me ha dado, porque se la escribí a mi hermano Antonio cuando él se fue».