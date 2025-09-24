Orden de alejamiento contra el presunto acosador de Taylor Swift

El Norte Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

Taylor Swift consigue una orden de alejamiento contra su presunto acosador, que se encuentra en paradero desconocido

La justicia ha impuesto una orden de alejamiento para Brian Jason Wagner, un hombre de 45 años que, presuntamente, ha estado acosando a la cantante Taylor Swift, según los documentos a los que tenido acceso el medio estadounidense TMZ. Según la declaración de la cantante, este hombre se ha presentado ya varias veces en las inmediaciones de su casa de Los Ángeles diciendo que ella tuvo un «hijo suyo». También le acusa de haber manipulado la dirección que sale en su carnet de conducir, para poner la de su casa, como si ambos convivieran en la misma residencia.

Tras una audiencia en la que el acusado no se presentó, Wagner ha recibido la orden de mantenerse al menos a 100 metros de distancia de la cantante durante los próximos 5 años. Según los documentos, el presunto acosador debe mantenerse alejado de su casa, su vehículo y su lugar de trabajo en Los Ángeles. Además, el juez le prohibió ponerse en contacto con Swift durante este tiempo, ya sea en persona, por carta o por medios digitales.

El acosador

También se le ha prohibido poseer armas de fuego, municiones y chalecos antibalas durante este tiempo, y debe entregar a la policía cualquier arma que tenga en su poder. Unas medidas que ayudan a tranquilizarse a la cantante quien, según apunta el Daily Mail, aún está muy «preocupada» por este caso, sobre todo, por «las formas depravadas en las que ha conseguido invadir su privacidad».

Más aún cuando Wagner ha desaparecido, según una declaración presentada por Brooke Berg, una investigadora privada con licencia que fue contratada para ayudar a la cantante a localizarlo. Este individuo vive en Colorado y, a pesar de los esfuerzos que ha hecho esta experta para encontrarle durante todo el pasado fin de semana, no ha conseguido dar con él.

