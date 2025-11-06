Omar Sánchez muestra su nuevo rostro tras someterse a una doble cirugía estética El exconcursante de 'Supervivientes' se sometió a una rinoplastia y a una blefaroplastia

Omar Sánchez ha enseñado su nuevo rostro tras someterse a una doble cirugía estética. El exconcursante de 'Supervivientes' ha enseñado el resultado de sus dos operaciones al verse por primera vez sin ningún apósito. El exmarido del Anabel Pantoja pasó hace un mes por quirófano para someterse a una rinoplastia (para modificar el aspecto de su nariz) y a una blefaroplastia (para corregir los párpados caídos, el exceso de piel o las bolsas de grasa, rejuveneciendo la mirada). Y, en este tiempo, el windsurfista se ha dejado ver con las gasas que cubrían sus cicatrices.

El exconcursante de 'Supervivientes' tenía tantas ganas de superar esta fase de su postoperatorio. Y por fin ha llegado el día. «Ha pasado justo un mes de mis dos cirugías. Estoy muy contento», ha reconocido el que fuera también pareja de Marina Ruiz.

Unos stories que el creador de contenido ha compartido a través de Instagram, descubriendo su nuevo rostro. Eso sí, tal y como él mismo ha explicado, en los próximos días le seguiremos viendo con esas «tiras» características después de una rinoplastia. Ahora solo se les ha quitado para presumir del resultado mientras «se lavaba» la zona.

El que fuera también participante de 'Pesadilla en el Paraíso' ha señalado que «la nariz está todavía un poco inflamada» y que es parte del proceso de recuperación. «Es normal, puede tardar hasta seis meses. Y los párpados, la verdad, que están bastante bien. No se aprecia casi nada la cicatriz», ha celebrado Omar Sánchez, que cree que va «por buen camino».

Eso sí, el que fuera concursante de 'Supervivientes' reconoce que está «desquiciado» porque quiere entrenar y volver al mar, pero no le está permitido durante el postoperatorio. «Quiero volver a hacer todos los deportes que yo hago… Pero bueno, con paciencia, despacito, para que quede todo bien. Así que nada, este es el resultado después de un mes», le cuenta el exmarido de Anabel Pantoja a sus seguidores.

