Juan Urquijo e Irene Urdangarin, en una imagen de archivo. EFE

Nuevos detalles de la ruptura de Juan Urquijo e Irene Urdangarin

Su último viaje junto a Galicia sacaron a la luz la crisis

El Norte

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:30

El pasado miércoles se confirmaba la noticia de la ruptura de Juan Urquijo, hermano de Teresa Urquijo —esposa de José Luis Martínez-Almeida—, con Irene Urdangarin, con quien mantenía una relación desde la primavera de 2024. Su última escapada fue a finales de julio a Galicia, donde ambos acudieron a la exclusiva fiesta organizada por Allegra Hohenlohe, bisnieta de la duquesa de Medinaceli, en el Pazo de Oca. Fue allí donde comenzaron los rumores de crisis. Cabe recordar que mantenían una relación a distancia, un factor que, según aseguró la revista 'Hola' hace unos días, habría sido la principal causa de su ruptura.

Ahora han salido a la luz nuevos detalles de aquel viaje a Galicia. Varios testigos explican que vieron a la hija de la infanta Cristina muy arropada por sus amigos, e incluso existe una foto en la que aparece Juan, especialmente triste, posando junto a su grupo de amigos y sin Irene a su lado. La instantánea fue compartida en redes por la prima de Victoria Federica. Semanas después se confirmaba la ruptura, una decisión que no ha sido nada fácil para ninguno de los dos.

Tras la ruptura confirmada, Irene se refugia en su familia y piensa ya en el nuevo curso escolar, mientras que Juan encuentra consuelo en sus amigos y, por supuesto, en familiares como su hermana y su cuñado.

