Nuevos correos desvelan que Jeffrey Epstein financió a la exmujer del príncipe Andrés durante 15 años Los documentos demuestran que el hermano del rey Carlos III de Inglaterra estaba al tanto de estos pagos y movimientos financieros, según informa Daily Mail

El Norte Lunes, 20 de octubre 2025, 19:57

El príncipe Andrés y a su exmujer, Sarah Ferguson, vuelven a estar relacionados con el pedófilo condenado Jeffrey Epstein. Unos correos electrónicos inéditos revelan que este financió en secreto a Ferguson durante 15 años, más allá de los 15.000 libras que la duquesa admitió públicamente haber recibido. Los documentos, nunca antes vistos, demuestran además que el hermano del rey Carlos III de Inglaterra estaba al tanto de estos pagos y movimientos financieros, según informa Daily Mail.

Los correos, que actualmente están siendo examinados por el Congreso de Estados Unidos, revelan que Jeffrey Epstein cubrió deudas de la exesposa del duque de York con su exasistente personal, John O'Sullivan, de las que, precisamente, el hijo pequeño de Isabel II tenía conocimiento. El citado medio, señala además, que Ferguson pedía préstamos de entre 50.000 y 100.000 dólares para pagar facturas e incluso solicitó visitar la isla privada del pedófilo, a pesar de sus condenas por abusos sexuales a menores. Una financiación que se prolongó durante 15 años, incluso después de que Sarah se distanciara públicamente de Epstein. Es más, el condenado exigió a la duquesa una disculpa pública por reconocer que había recibido de él 15.000 libras, un hecho que calificó como «un gran error de juicio».

El príncipe Andrés estaba al tanto de todos los movimientos financieros entre su exmujer y el pedófilo. En un correo fechado el 20 de enero de 2011, Epstein informó al duque sobre un pago, a lo que Andrés respondió: «Fantástico, gracias». «Andrés y Sarah estaban metidos hasta el cuello con Epstein. Todo giraba en torno al dinero. Esto siempre iba a ser su perdición», aseguraron fuentes a Daily Mail.

Todo esto llega además cuando este pasado viernes el rey Carlos III obligó a su hermano a renunciar a todos sus títulos reales, una decisión que aplaudió la familia de Virginia Giuffre, víctima de los abusos sexuales del pedófilo Epstein, que se suicidó el abril pasado, a los 51 años.

Las memorias de Virginia Giuffre

En sus memorias, 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice', la joven no escatimó en detalles sobre los episodios vividos con el hermano del monarca británico y Ghislaine Maxwell, novia de Epstein. «En el camino de regreso, Maxwell me dijo: 'Cuando lleguemos a casa, debes hacer por él lo que haces por Jeffrey'», relató. Y describió: «Le preparé un baño caliente. Nos desnudamos y nos metimos en la bañera, pero no nos quedamos mucho tiempo allí porque el príncipe estaba deseando ir a la cama. Estuvo especialmente atento a mis pies, acariciándome los dedos y lamiendo mis arcos. Fue la primera vez que me pasaba, y me hizo cosquillas». Virginia, además, confesó que le preocupaba lo que él pudiera esperar de ella, aunque, según sus palabras, el encuentro fue breve: «Parecía tener prisa por tener relaciones sexuales. Después, me dio las gracias con su marcado acento británico. Si mal no recuerdo, todo duró menos de media hora», avanzaron del libro en The Guardian.