Michael Schumacher. EFE

Noticias esperanzadoras sobre Michael Schumacher

Un periodista de L'Equipe se ha atrevido a hablar del káiser: «Tal vez se encuentra un poco mejor...»

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:37

Stefan L'Hermitte, periodista de L'Equipe, ha compartido un halo de esperanza sobre el estado actual de Michael Schumacher, el histórico piloto de Fórmula 1 que sufrió un gravísimo accidente de esquí en 2013 y por el que llegó a estar en coma. La incógnita está en saber si consigue comunicarse o participar de alguna forma de la vida familiar.

«Tal vez se encuentra un poco mejor, sabemos que respira e interactúa pero parece que no habla y no le hemos visto caminar», señalaba L'Hermitt quien recientemente ha hablado del káiser: «No sabemos qué sucede con exactitud. Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no le hemos visto caminar. No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor, las únicas noticias proceden de su entorno», explicó.

El reportero se preguntó en su noticia cómo fue capaz de firmar Schumacher el casco de Jackie Stewart en abril de 2025 que fue destinado a fines benéficos: «¿Cómo se las arregló para firmarlo? ¿Su esposa le tomó la mano? No hay certeza, pero es la primera vez que tenemos una señal positiva de él, casi una señal de vida», ha dicho Stefan L'Hermitt.

Su estado real, una incógnita

En los últimos meses y prácticamente después de que saliera del coma las informaciones caen a cuentagotas. Uno de los últimos en hablar sobre el siete veces campeón del mundo fue Flavio Briatore, que reconoció mantener contacto con Corinna, mujer de Michael: «Si cierro los ojos lo veo sonriendo después de una victoria. Prefiero recordarlo así que simplemente acostado en una cama. Sin embargo, Corinna y yo hablamos a menudo«. La ex de Briatore llegó a afirmar que Michael «se comunicaba con los ojos».

Por otra parte, de nuevo un periodista, Felix Gorner, aseguró lo siguiente en marzo de este año: «La situación es muy triste. Necesita cuidados constantes y depende completamente de quienes lo atienden. Y ya no puede expresarse verbalmente». También se llegó a rumorear que podía haber estado presente en la boda de su hija Gina, algo que jamás pudo ser confirmado y que otros muchos, incluido médicos, descartan.

