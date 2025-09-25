Nerea Rodríguez explica cómo es su relación con Miguel Ángel Silvestre La cantante califica al actor como «una persona maravillosa, que yo le tengo mucho aprecio y muchísima admiración»

Miguel Ángel Silvestre y su posible relación con la cantante Nerea Rodríguez ha desatado numerosos comentarios este verano. Ahora, mientras el actor, alejado del foco mediático, guarda silencio, la triunfita está de plena actualidad por su participación en 'Bailando con las estrellas 2' al lado de otros rostros conocidos como Anabel Pantoja, Bárbara Rey, Pepe Navarro, Blanca Romero, o Manu Tenorio.

En la gala de estreno del talent show de Mediaset cuando sus presentadores Jesús Vázquez y Valeria Mazza preguntaron a Nerea por su supuesto idilio con el guapísimo protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso'. Entre risas, la artista echaba balones fuera sin confirmar ni desmentir su romance: «Yo a este programa he venido a bailar y a trabajar, y, como dicen, a hablar de mi libro, a hablar de mi arte y de mi baile». «¡Qué suerte que se hable de mí! ¡Eso significa que soy importante!. ¿Qué te voy a decir? Que estoy encantada», expresaba.

Sin embargo, este miércoles la cantante ha asistido al estreno de 'Cabaret el Musical' en Kit Kat Klub y, más clara que nunca, ha acabado con las especulaciones asegurando que no tiene ni tampoco ha tenido nada más allá de una amistad con Miguel Ángel.

«Ya te digo yo que no. No somos pareja, yo estoy muy tranquila, trabajando muchísimo. No tengo tiempo para parejas, estoy soltera y estoy feliz», ha confesado, dejando claro con una sonrisa tímida que «tampoco» fue un amor o un rollete de verano.

Sí admite que le conoce y «somos amigos». «Él es una persona maravillosa, que yo le tengo mucho gusto. Le tengo mucho aprecio y muchísima admiración, obviamente. Creo que está en el corazón de todos porque lo hemos visto en la pantalla tantas veces y encarnando historias que nos ha llegado a toda España. Y para mí es un honor poder ser su amiga y compartir momentos con él, obviamente, porque nos conocemos», ha reconocido.

Como apunta, «la gente tiene muy pocas cosas que hacer, pienso. Yo que sé, además las cosas se han sacado de contexto. Pero bueno, yo vuelvo a decirte Estoy bien, estoy tranquila, no somos pareja y ya está».

