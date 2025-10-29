El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nawja Nimri en 'La Revuelta' con David Broncano. RTVE

Nawja Nimri hace una confesión asombrosa e inesperada en 'La Revuelta'

La actriz y cantante ha visitado el programa de David Broncano para promocionar la segunda temporada de 'Respira' que comienza el viernes 31 de octubre, en Netflix

El Norte

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:38

Nawja Nimri acudía como invitada este martes a 'La Revuelta' para promocionar la segunda temporada de la serie 'Respira' que vuelve a Netflix con más tensión y un gran dilema para los protagonistas: la privatización del Hospital Joaquín Sorolla y el desafío a las convicciones y principios del equipo médico que ello supone.

David Broncano presentaba a la actriz como «una invitada significativa para la historia del programa. Vino en la primera temporada y luego vino el año pasado en la primera semana, justo cuando acabábamos de empezar. Además, hizo predicciones que se cumplieron. Hemos ido de su mano».

La cantante y actriz participó en el 'show' de La 1 en septiembre del año pasado, cuando el formato heredero de 'La Resistencia' llevaba solo dos entregas en Televisión Española. En aquella ocasión presentó la primera temporada de 'Respira', donde desveló que Pablo Motos la tiene vetada y vaticinó que 'La Revuelta' superaría en audiencias a 'El Hormiguero'.

La invitada y el presentador rememoraron otro de los momentos inolvidables del espacio de la cadena pública: la berrea del ciervo cuando la vetada entrevista a Jorge Martín. «Aquello sí que fue historia. Mi hijo me preguntaba de qué me reía y yo le decía: tú no lo entiendes, pero esto es muy gracioso», comentaba la actriz.

Nawja Nimri, Broncano y la muerte

La protagonista de 'Abre los ojos', 'Vis a Vis' o 'La virgen roja' se metió en todos los charcos, desde el humor a la reivindicación de la lucha de clases. Nada más entrar a plató, el jienense comentó si su atuendo se debía al manejo de herramientas de campo, lo que le dio pie a Nimri a hacer una confesión asombrosa. «Tengo armas, una 9 milímetros parabellum, un subfusil, un rifle, granadas que no explotan ya y un cuchillo de los que se sacan como navaja». La pistola, aclaró al momento, es de mentira.

Broncano quiso averiguar si disponía de licencia de armas, a lo que la actriz contestaba, no muy convencida con un 'sí'. «Se metió en un lío nada más empezar», se mofó el cómico. «No sé si puedo decir lo que voy a decir, siempre me pasa lo mismo», se resignó Nimri, consciente de que cada vez que va a 'La Revuelta' se mete «en problemas».

Al hilo, la invitada de 'La Revuelta' relató una anécdota de la época del confinamiento que explicaba por qué tenía armas en casa. La policía la paró mientras estaba tratando de llegar al gimnasio en un coche que le prestaron. «Les dije que era actriz, la de 'La Casa de Papel'. Y me dijeron: 'ni idea, o te conozco'».

Broncano mencionó que ha dejado por escrito sus últimas voluntades.«Si me quedo solo enchufado a una máquina, he dicho que apaguen sesión. Y he decidido donar órganos», desveló. La actriz también lo tiene todo meditado. «Cuando fallezca, quiere ser depositada en un lugar desde el que entre en conexión directa con todo lo que baja de las estrellas, como una pirámide, para que el alma vaya directa al cielo y pase a ser información al vacío de una manera mágica. Algo metafísico».

