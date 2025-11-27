El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Emma Heming Willis con Bruce Willis, en una imagen de archivo. EFE

La mujer de Bruce Willis no usa ropa oscura delante de él

Emma Heming Willis ha explicado en una conferencia en Los Ángeles cuáles son las mejores formas de comunicarse con personas con demencia

El Norte

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

Emma Heming Willis, actual mujer de Bruce Willis, ha dado pronunciado una conferencia en Los Ángeles en la que ha hablado de la evolución de la salud del actor. En 2022, el actor se retiró de la actuación al ser diagnosticado de afasia, una dificultad del lenguaje. Poco después, se enteró de que dicha afección formaba parte de una enfermedad mayor: la demencia frontotemporal que sufre desde entonces.

Tanto Emma como el resto de la familia se preocupan tanto del bienestar de Bruce, que hasta evitan llevar ropa oscura cuando están en su presencia. «Para alguien con demencia, puede parecer que tu cabeza flota», ha dicho, pues esta enfermedad puede alterar la percepción y es mejor utilizar prendas de colores vistosos y llamativos, para que no las confundan «con sombras».

En su participación en la conferencia, acorde con el libro que Emma ha escrito sobre cómo es cuidar a una persona con demencia frontotemporal, ha explicado que su marido no es la única persona de la que se encarga: «Cuido de mis dos hijas pequeñas, de mi marido Bruce, de su madre anciana y de la mía... Estamos en una posición muy privilegiada», dijo en el evento. «Es casi como si tuvieras que ser una estrella de cine icónica de Hollywood para poder permitírtelo», añadió, con respecto a lo costoso que es mantener y cuidar a tantos familiares a la vez.

Al ser preguntada por cómo afronta la próxima Navidad, Heming ha dejado claro que la demencia no debe «estigmatizarse» porque en su casa sigue habiendo «felicidad»: «Creo que para nosotros lo importante es que yo pueda estar ahí y acompañarle. Quiero decir, nuestra vida es muy sencilla. De hecho, siempre lo ha sido. Creo que el simple hecho de poder estar con él es una alegría. Y que es importante que no pintemos un panorama tan negativo en torno a la demencia. Seguimos riendo. Sigue habiendo alegría. Solo que es diferente», concluyó en su entrevista.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  2. 2 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  3. 3 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  4. 4

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  5. 5 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  6. 6 Encendido de luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  7. 7

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  8. 8

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La mujer de Bruce Willis no usa ropa oscura delante de él

La mujer de Bruce Willis no usa ropa oscura delante de él