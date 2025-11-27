La mujer de Bruce Willis no usa ropa oscura delante de él Emma Heming Willis ha explicado en una conferencia en Los Ángeles cuáles son las mejores formas de comunicarse con personas con demencia

Emma Heming Willis, actual mujer de Bruce Willis, ha dado pronunciado una conferencia en Los Ángeles en la que ha hablado de la evolución de la salud del actor. En 2022, el actor se retiró de la actuación al ser diagnosticado de afasia, una dificultad del lenguaje. Poco después, se enteró de que dicha afección formaba parte de una enfermedad mayor: la demencia frontotemporal que sufre desde entonces.

Tanto Emma como el resto de la familia se preocupan tanto del bienestar de Bruce, que hasta evitan llevar ropa oscura cuando están en su presencia. «Para alguien con demencia, puede parecer que tu cabeza flota», ha dicho, pues esta enfermedad puede alterar la percepción y es mejor utilizar prendas de colores vistosos y llamativos, para que no las confundan «con sombras».

En su participación en la conferencia, acorde con el libro que Emma ha escrito sobre cómo es cuidar a una persona con demencia frontotemporal, ha explicado que su marido no es la única persona de la que se encarga: «Cuido de mis dos hijas pequeñas, de mi marido Bruce, de su madre anciana y de la mía... Estamos en una posición muy privilegiada», dijo en el evento. «Es casi como si tuvieras que ser una estrella de cine icónica de Hollywood para poder permitírtelo», añadió, con respecto a lo costoso que es mantener y cuidar a tantos familiares a la vez.

Al ser preguntada por cómo afronta la próxima Navidad, Heming ha dejado claro que la demencia no debe «estigmatizarse» porque en su casa sigue habiendo «felicidad»: «Creo que para nosotros lo importante es que yo pueda estar ahí y acompañarle. Quiero decir, nuestra vida es muy sencilla. De hecho, siempre lo ha sido. Creo que el simple hecho de poder estar con él es una alegría. Y que es importante que no pintemos un panorama tan negativo en torno a la demencia. Seguimos riendo. Sigue habiendo alegría. Solo que es diferente», concluyó en su entrevista.

